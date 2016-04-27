中国3月规模以上工业企业利润增11.1% 能否持续增长有待观察（更新版）

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路透北京4月27日 - 中国国家统计局周三公布，3月份规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月份加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

国家统计局工业司何平博士解读称，3月份工业利润增速回升，既有经济向好因素的影响，也带有不均衡、不稳定和恢复性质，工业企业效益能否持续稳定增长，尚待进一步观察。

“总体看当前工业经济仍处于化解过剩产能、结构调整、动力转换过程中，需求不足、库存压力和资金困难等影响工业经济稳定发展的问题仍然突出。”他称。

他指出，3月工业企业利润增长加快主要得益于工业产品销售增长加快，产品价格降幅收窄，降成本、降费用效果进一步显现以及投资收益和营业外净收入对利润增长拉动明显。

数据显示，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额13,421.5亿元人民币，增速比1-2月份提高2.6个百分点。3月份，规模以上工业企业实现利润总额5,612.4亿元。

3月份，规模以上工业企业投资收益同比增长20.4%，而1-2月份下降3%；营业外净收入增长68.3%，增幅比1-2月份扩大28.8个百分点。在3月份工业新增利润中，30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

何平提到，3月份工业企业新增利润集中于少数行业，投资收益和营业外净收入等非主营活动对增加利润影响明显，不具有稳定性和可持续性。

工业企业利润增速图表：tmsnrt.rs/21eK635

**计算机通信等五行业新增利润最多**

3月份，新增利润最多的为计算机通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、石油加工炼焦和核燃料加工业、医药制造业5个行业，合计新增利润503.8亿元，占全部工业新增利润88.8%。

方正证券宏观分析师郭磊认为，通缩收窄带给制造业的积极影响继续呈现。3月工业企业利润增速大幅回升，且创16个月以来最高。中游行业如石油加工、计算机通讯、化工、汽车制造等行业利润回升明显。这是工业通缩收窄期的一个必然结果，未来工业企业利润还将继续震荡回升。

他表示，在2015年底全球通缩触底后，商品回暖、工业及消费复苏、工业价格回升、一般物价再通胀抬头注定成为同一链条下的现象，“我们很多人相信通缩加剧带给经济的杀伤力，却不相信它的逆过程，这在方法论上是说不过去的。”

何平并指出，3月份工业利润增速回升有同期基数偏低因素。2015年3月份，工业企业利润下降0.4%，两年平均增速仅为5.2%。从历史上看，与生产和收入相比，利润增长往往呈现较大波动性。利润是收入、成本费用等多种因素共同作用的结果，收入与成本费用较小的变化和差异，往往会使利润增速产生较大波动。

数据显示，1-3月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额2,358.1亿元，同比下降5.7%；集体企业实现利润总额99.4亿元，下降1.4%；股份制企业实现利润总额8,965.6亿元，增长8.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3,442亿元，增长8.9%；私营企业实现利润总额4,850.5亿元，增长7.7%。

1-3月份，采矿业亏损54.1亿元，上年同期盈利633.5亿元；制造业实现利润总额12,199.9亿元，同比增长14.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1,275.7亿元，增长4.6%。

同期，在41个工业大类行业中，31个行业利润总额同比增加，10个行业减少。其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长35.9%，化学原料和化学制品制造业增长20.8%，电气机械和器材制造业增长18%。

石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损，石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期亏损转为盈利，煤炭开采和洗选业下降92.6%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-3 7.4 3月 11.1 月

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

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