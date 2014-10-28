中国1-9月工业企业利润同比增速回落至7.9%（更新版）

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路透北京10月28日 - 中国国家统计局周二公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8月继续回落2.1个百分点。显示企业效益下滑，经济下行压力仍大。

统计局并公布，9月规模以上工业企业实现利润5,633.9亿元，同比增长回正至0.4%，而8月份为同比下降0.6%。

“从数据看应该，1-9月工业企业利润(增速)仍在下降中，尽管9月当月有所回正，比8月略好，但企业效益下滑的趋势并没有改变。一方面与工业品价格跌幅扩大有关，另一方面也显示整体需求面疲弱。“中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他还提到，由于工业企业利润数据并没有环比指标，仅从趋势看仍处在下行通道中，显示整体经济压力仍较大。

数据显示，1-9月，采矿业实现利润总额4,681.2亿元，同比下降19.9%；制造业利润总额35,344.1亿元，增长12%；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润总额3,626.9亿元，增长19.6%。

至于9月利润同比增速转正，国家统计局工业司何平解读称，主要受销售增长小幅加快，单位成本有所降低，电子、汽车、电气机械等行业利润增长加快等原因。

此外，1-9月利润增速与1-8月相比回落较为明显，除受9月当月利润增速较低影响外，与部分油气田企业石油特别收益金从9月起核算列支、冲减利润也有较大关系。

浏览工业利润图表，请点选 link.reuters.com/mum33w

统计局并称，1-9月，在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增长，一个行业持平，七个行业下降。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（%） 单月 增速（%）

2014年1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

1-11月 13.2 11月 9.7

1-10月 13.7 10月 15.1

1-9月 13.5 9月 18.4

1-8月 12.8 8月 24.2

（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站：here

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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