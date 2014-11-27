国家统计局：1-10月规模以上工业企业利润同比增长6.7%

路透北京11月27日 - 中国国家统计局周四公布，全国规模以上工业企业实现利润总额49,446.8亿元人民币，同比增长6.7%，增速比1-9月份回落1.2个百分点。

统计局并公布，10月份，规模以上工业企业实现利润总额5,754.7亿元，同比下降2.1%，而9月份为同比增长0.4%。