版本:
中国
中国财经 | 2014年 11月 27日 星期四 10:24 BJT

国家统计局：1-10月规模以上工业企业利润同比增长6.7%

路透北京11月27日 - 中国国家统计局周四公布，全国规模以上工业企业实现利润总额49,446.8亿元人民币，同比增长6.7%，增速比1-9月份回落1.2个百分点。

统计局并公布，10月份，规模以上工业企业实现利润总额5,754.7亿元，同比下降2.1%，而9月份为同比增长0.4%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（%） 单月 增速（%）

2014年1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

1-11月 13.2 11月 9.7

1-10月 13.7 10月 15.1

1-9月 13.5 9月 18.4

1-8月 12.8 8月 24.2

（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接(here)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐