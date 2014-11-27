国家统计局：1-10月规模以上工业企业利润同比增长6.7%

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8967元附近
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
路透北京11月27日 - 中国国家统计局周四公布，全国规模以上工业企业实现利润总额49,446.8亿元人民币，同比增长6.7%，增速比1-9月份回落1.2个百分点。
统计局并公布，10月份，规模以上工业企业实现利润总额5,754.7亿元，同比下降2.1%，而9月份为同比增长0.4%。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速（%） 单月 增速（%）
2014年1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10.0 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6
1-11月 13.2 11月 9.7
1-10月 13.7 10月 15.1
1-9月 13.5 9月 18.4
1-8月 12.8 8月 24.2
（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接(here)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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