焦点：中国通胀保持温和 进一步定向宽松可期

路透北京6月10日 (发稿 北京中文部；撰写 乔艳红) - 受猪肉和部分食品价格上涨推动，中国5月CPI同比涨幅略高于预期；而PPI同比和环比双双持续负增长，暗示宏观经济依然疲弱。分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间。

而继昨日中国央行再度定向下调存准后，分析人士认为，至少短期来看全面降准可能性已经大大降低，但进一步定向宽松依然可期，可以关注再贷款、存贷比调整等方面。

“CPI完全符合预期，主要是受去年基数偏低、以及猪肉和食品价格上涨的影响，剔除食品后，非食品价格和上月差不多，”申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称。

他指出，PPI同比和环比持续为负，表明经济疲弱过剩仍是一个主要压力。通胀温和为货币政策政策稳增长提供空间。

“在定向降准之后，建议关注再贷款、贷存比调整、允许商业银行对符合条件的企业直接续贷等方面。目前来看全面降准的可能性已经比较小了，”他说。

中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为上涨2.4%和下降1.5%；环比来看，5月CPI上升0.1%，PPI下降0.1%。

统计局新闻稿并显示，5月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.7%；其中猪肉价格在持续四个月下降后环比上涨5.6%，影响CPI上涨0.15个百分点。

首创证券研究所所长王剑辉预计，今年4-7月CPI都会在2.0-2.5%之间波动，因为这期间实际需求和流动性两方面都不会出现明显的变化；央行是次定向降准对流动性的影响实际上并不明显，不足以对未来一段时间的物价走势产生影响。

“央行目前主导方向还是要消除四万亿经济刺激计划留下的后遗症，同时也会针对经济的实际运行情况采取局部的调整，”他说，“目前看，今年二季度经济已经出现企稳迹象，全面降准或者降息的必要性都不大。”

金融市场对基本符合预期的中国通胀数据反应平淡，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS早盘上涨0.19%；中国国内股市沪综指.SSEC微升0.08%。

CPI和PPI图表 link.reuters.com/wed99v

昨日晚间中国央行再次宣布定向降准，决定从下周一（16日）起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

**进一步定向宽松可期**

理论上讲，中国目前通胀水平并不令人担忧，降息和全面降准的空间可谓充足；但由于降息降准会导致经济中的其它问题如房地产和地方债务等进一步恶化，因此降息恐怕不会像期望的那么有效，难以真正解决实体经济面临的融资难、融资贵困境。

中国央行是次选择“定向降准”而非“全面降准”，其实也是在向市场传递其维持现有货币政策基本取向不变的态度。分析人士认为，全面降准的可能性已经降低，但面对实体经济部分领域仍面临融资难融资贵问题，未来进一步定向宽松仍然可期。

“宏观预期边际上有企稳，下一阶段主要关注经济回升的可持续性以及微观验证。定向宽松会继续，但全面宽松的最佳时期正在过去，”国泰君安高级宏观研究员薛鹤翔称。

他认为，稳增长系列政策启动来，二季度后期效果显现，至少在同比的宏观数据层面，三季度CPI仍将进一步回升，但空间和持续性存疑；PPI同比会进一步回升，但年内很难转正。

中国央行在短短不到两个月的时间里两度定向下调存准，同时还借助再贷款定向支持三农和棚户区改造，其实也彰显在经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

此前有消息人士对路透称，央行定向国家开发银行CHDB.UL下发再贷款自4月末就已开始，专项用于支持棚户区改造；此外，还有数家中小型金融机构已于近期获得1,000亿元人民币再贷款，定点投向于农村建设。

“CPI在2-3%之间，都算是温和的通胀，对货币政策的指引性意义其实已经不是太大；同时M2增速还在目标范围内，全面降准的必要性和迫切性目前来看不太大，”中国银行国际金融研究所主管温彬称，这一方面是因为外汇占款并没有大幅减少，另一方面央行通过再贷款也补充了基础货币。

他并指出，5月官方和汇丰制造业PMI回升，暗示二季度宏观经济有可能企稳回升，从这个方面看降准的必要性也在减少，不过货币政策的基本取向并没有改变。

“当前流动性总体适度充裕，货币政策的基本取向没有改变，”央行昨日在新闻稿中称，“中国人民银行将继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理适度增长，促进经济健康平稳运行。”（完）

(审校 杨淑祯)

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