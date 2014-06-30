下一步仍高度关注虚假贸易现象--中国外管局

路透北京6月30日 - 中国外管局经常项目司司长杜鹏周一称，只要境内外两个市场存在利差和汇差，企业通过财务运作实现套利融资的行为就还有可能存在，下一步外管局仍将继续高度关注这一现象。

他在北京举行的媒体发布会上称，外管局已初步建立起一套宏观-中观-微观相互衔接的非现场外汇监测管理体系，即“通过宏观来判断资金流向和总体趋势，通过中观把握地区及行业资金分布结构，微观监测和筛选违规企业”，实现了点、线、面三个层次工作的有机结合。

“密切关注国际经济金融动态及对我国外汇形势的影响，特别是美国QE政策退出进度、方式等对我国外汇形势的影响，做好应对预案。”杜鹏指出。

他并称，要加强对重点企业的监测和对银行表内外融资产品等重点业务的专项监测，防范构造贸易（虚假贸易）重新抬头。

杜鹏指出，2014年以来外管局打击虚假贸易的收效明显，自2013年底国家外汇管理局发布关于完善银行贸易融资外汇管理通知后，2014年一季度的情况来看，转口贸易的收支差额同比下降了26%，环比下降29%，90天以上的远期的信用证的签约额环比下降了3%，余额的增速下降了11个百分点。

此外，外管局要进一步深化货物贸易、服务贸易等经常项目外汇管理改革。大力促进贸易投资便利化，配合国家新一轮对外开放战略，支持上海自贸区和各类特殊经济区域的发展，在外汇管理领域形成可复制可推广的体制机制。

他称，外管局还将支持跨国公司发展，为跨国公司资金集中管理提供更多的外汇政策支持；推动出口升级和贸易平衡发展，促进跨境电子商务发展，研究扩大第三方支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点地区和业务范围；并严守风险底线，加强跨境资金流动监管。

**经常项目顺差保持低位震荡**

杜鹏指出，总体看，随着逆差和顺差项目交错的发展演变和相互影响，经常项目顺差将会保持一个低位振荡的格局。

他提到，服务贸易项下的收支逆差则可能有进一步扩大空间，尤其是在占服务贸易收支差额比重较大的旅游、留学项下。因为中国居民境外旅游、留学等消费目前仍属于一个上升期，导致对外支付较大。

他并强调，除防范异常资金流动风险外，经常项目管理的另一目标是促进贸易便利化，支持实体经济健康发展。然而，防风险、促便利两个目标是一对矛盾统一体，如何在二者之间找到一个最佳平衡点是工作中面临的重大挑战。

目前，中国经常项目顺差占GDP的比重逐步降至国际认可的合理标准以内。目前已连续三年低于3%，2013年仅为2%，2014年一季度进一步降至0.3%。

自2001年加入WTO以来，中国经常项目外汇收支规模迅速增长，年均增幅为56%，2013年达5.14万亿美元。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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