焦点：中国10月低通胀折射增长乏力 仍需货币政策定向宽松

发稿 路透中文部；撰写 侯向明

路透北京11月10日 - 中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅停留近五年来最低点，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅则进一步扩大。通胀下行趋势持续，折射经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。

中国央行正定向发力并创新工具以降低融资成本。分析人士认为，央行会继续采取多种手段维持市场流动性整体宽松并引导利率下行，不过年内全面降息降准可能性不大。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称：“在经济增长乏力，总需求不旺的背景下，通胀压力较小，现在还有通缩风险...后续随着经济增速回落，CPI还是有下行压力。”而PPI预计明年上半年都难以转正，表明工业制造业这块压力比较大。

“货币政策方面，短期也看不到央行会采取持续放松政策...总量或价格上的大幅放松短期内也不太可能。”唐建伟并称，央行通过现有工具创新可以实现自己的目标，所以年内降息降准的可能性不是太大。

中国国家统计局周一公布，10月CPI同比上涨1.6%，PPI同比下降2.2%；路透调查预估中值分别为上涨1.6%和下降2.0%。CPI同比涨幅仍处于2010年1月以来最低位；PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。

统计局数据并显示，10月CPI中的食品价格同比上涨2.5%，非食品价格同比上涨1.2%。从环比来看，10月CPI持平，PPI下降0.4%。1-10月CPI则同比上涨2.1%，远低于3.5%的全年控制目标；1-10月PPI同比下降1.7%。

中金宏观研究团队认为，非食品CPI环比略弱于往年同期水平，尤其是交通通讯及服务环比增速显着弱于往年同期均值，显示油价下行压力对交通运输价格的向下带动作用，随着油价下跌的效果逐步显现，CPI下行压力将增加。

而关于PPI同比降幅进一步扩大，中金认为油价大幅下跌和产能过剩行业的拖累，是PPI通缩加剧的主要原因。中金并预计11月CPI同比增速保持低位，PPI跌幅会继续加深。

周末和今天公布的经济数据有好有坏，但鲜有意外之处，中国股市对数据本身反映不大。上证综指.SSEC早盘收高1.2%，主要受到沪港通启动以及“一带一路”建设所带动的相关板块上涨所致；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.2%，澳元兑美元AUD=D4上涨0.46%报0.8672美元。

中国CPI和PPI图表：link.reuters.com/quj43w

**年内降准降息机率小**

目前物价水平温和，特别是环比增长显示当前消费环境较弱。分析人士预计，低通胀为央行货币政策留出空间，定向施策的节奏料延续，不过年内全面降息降准的可能性很小。

“10月通胀数据与市场预期一致，也与此前央行发布的货币政策执行报告中，决策层对目前通胀形势的判断一致，显示通胀的威胁较低，这给央行的货币政策留出了一定的空间。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说。

他认为年内降准降息的可能性不太大，因降息信号作用太明显；而降准争议较大。“但央行相应的还是有一些政策，比如MLF（中期借贷便利）和下调正回购利率等。说明央行在稳增长同时，对防控风险、调整利率结构以及管理通胀预期也没有忽视。”

中国央行三季度货币政策执行报告披露，于9月和10月两次使用新创设的MLF向商业银行大规模“放水”，未来将根据经济基本面变化适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。[nL4S0SW5IV]

首创证券研究所副所长王剑辉表示，当前物价水平稳定，特别是从环比的增长看，显示当前的消费环境是偏弱的；11月PPI料亦会继续维持偏弱态势，APEC会议对华北地区的工业生产造成了压制，可能会对11月的PPI形成一定的影响。

“我们认为在明年的经济工作会议召开之前，宏观政策不会有大的调整。而央行两次MLF的操作，已经释放了近8,000亿元人民币的流动性，相当于存准下调了0.6-0.7个百分点。”他预计小额度的SLF（常备借贷便利）或SLO（短期流动性调节工具）的操作是有可能的。

不过申银万国首席宏观分析师李慧勇认为降息机率上升，因产能过剩的矛盾和需求不足的程度都比预期要严重。“未来还是要稳增长，激发民间经济活力，同时仍然需要切实降低融资成本，降息概率进一步提升。”

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦持类似观点。他表示，CPI继续反映出需求低迷对物价的影响，同时也与M2增速回落相印证，“总体而言，低通胀环境有利于央行加大宽松货币政策的实施力度，我们认为降息的时间窗口已经打开。”

中国国家主席习近平周日表示，当前中国经济保持稳定发展态势，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益、财政收入平稳增长，中国经济呈现出新常态。以目前确定的战略和所拥有的政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险。（完）

(审校 黄凯)

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