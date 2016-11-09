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中国财经 | 2016年 11月 9日 星期三 09:41 BJT

中国10月CPI同比上涨2.1% PPI同比涨1.2%创近五年新高--统计局

路透北京11月9日 - 中国国家统计局周三公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，与路透调查预估中值相符，并创今年4月来新高。

数据并显示，10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨1.2%，高于路透调查预估中值0.8%，并创近五年来新高。

10月CPI环比下降0.1%，PPI环比涨0.7%。10月CPI中的食品价格同比上涨3.7%，非食品价格同比上涨1.7%。

以下为10月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.1 2.1 1.9 1.9~2.6 1.3

工业生产者出厂价格指数(PPI) 1.2 0.8 0.1 0.2~1.2 -5.9

（完）

(发稿 李子木；审校 杨淑祯)

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