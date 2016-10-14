中国9月CPI和PPI同比“双升”缓解通缩疑虑 货币政策料维持稳健（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增更多细节和分析师观点)
路透北京10月14日 - 中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。
分析人士指出，PPI回正得益于去产能政策发挥作用以及国际大宗商品价格回升的影响，预计四季度仍将维持这一态势；而整体通胀虽然回升但仍在温和可控范围，货币政策料继续保持稳健。
“9月的PPI回正应该是最惊艳的，在连续下跌54个月后，估计这也是有统计数据以来PPI维持在负增长时代的最长纪录。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。
招商证券宏观分析师闫玲也指出，PPI年内由负转正符合预期，9月的涨幅主要还是去产能和原油价格反弹带动，转正的时点比预计提前一个月；近期煤炭价格涨幅较大，发改委一月内连续两次提高煤炭产量，预期四季度PPI环比涨幅会放缓，但去年同期是低点，所以PPI的同比增速仍会上行。
中国国家统计局周五公布，9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，高于路透调查预估中值的下降0.3%，自2012年3月以来首次由负转正；当月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，高于路透调查预估中值1.6%。
9月CPI环比上涨0.7%，PPI环比涨0.5%。9月CPI中的食品价格同比上涨3.2%，非食品价格同比上涨1.6%。
国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，今年以来，在稳增长、去产能、去库存政策作用下，国内工业行业供需矛盾有所缓解，重点行业库存、销量均出现向好态势，加之国际市场原油、铁矿石、有色金属等大宗商品行情有所好转，国内工业品价格持续回升。
而CPI同比涨幅扩大一方面是因为鲜菜、鲜果、汽油等消费品价格同比由降转涨，另一方面是因为飞机票、教育服务等服务价格同比涨幅扩大。
中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/2ema4nA
**货币政策料维持稳健**
中国央行最近一次降息是在去年10月24日，将一年期基准贷款利率下调至4.35%；最近一次降准是在今年3月1日，当时将法定存款准备金率普降0.5个百分点至17%。之后央行一直按兵不动，只是在8、9月份相继重启14天期和28天期逆回购操作，舒缓市场流动性。
九州证券全球首席经济学家邓海清认为，PPI回升和限制产能政策、房地产价格回升等因素有关，目前来看经济低位企稳，而PPI本月相比上月环比增速加快0.3%，企业利润总体有望继续加速改善，奠定经济L型底。
“央行仍将维持中性，货币宽松镜花水月。从本次的CPI数据、前期的PMI数据来看，当前中国经济L型底稳固，通胀上行、盈利改善，货币政策仍然将维持中性偏紧格局，”他说。
他并指出，9月通胀数据证明8月通胀数据的意外低迷是一个孤点，并非中国经济再度低迷的证据，鲜菜数据的上蹿下跳是通胀振幅增大的关键。由于工业企业利润改善与工业品价格改善同比而行，因此投资者也不用担心滞涨，两者都是杞人忧天。
中国央行行长周小川日前表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。
申万宏源首席宏观分析师李慧勇指出，中国经济增长6.7%，海外基本是1-2%，他们的货币政策目标就是实现通胀2%左右的增长，国内的物价目前还比较低，正常应该在3%左右；明年二季度之前由于基数原因，预计都会保持涨幅扩大的态势，之后会面临变数。
“货币政策年内不会有什么动作，经济和物价都不错，明年因为经济下行压力大可能进一步宽松，”他说。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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