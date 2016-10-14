中国9月CPI和PPI同比“双升”缓解通缩疑虑 货币政策料维持稳健（更新版）

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路透北京10月14日 - 中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。

分析人士指出，PPI回正得益于去产能政策发挥作用以及国际大宗商品价格回升的影响，预计四季度仍将维持这一态势；而整体通胀虽然回升但仍在温和可控范围，货币政策料继续保持稳健。

“9月的PPI回正应该是最惊艳的，在连续下跌54个月后，估计这也是有统计数据以来PPI维持在负增长时代的最长纪录。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

招商证券宏观分析师闫玲也指出，PPI年内由负转正符合预期，9月的涨幅主要还是去产能和原油价格反弹带动，转正的时点比预计提前一个月；近期煤炭价格涨幅较大，发改委一月内连续两次提高煤炭产量，预期四季度PPI环比涨幅会放缓，但去年同期是低点，所以PPI的同比增速仍会上行。

中国国家统计局周五公布，9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，高于路透调查预估中值的下降0.3%，自2012年3月以来首次由负转正；当月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，高于路透调查预估中值1.6%。

9月CPI环比上涨0.7%，PPI环比涨0.5%。9月CPI中的食品价格同比上涨3.2%，非食品价格同比上涨1.6%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，今年以来，在稳增长、去产能、去库存政策作用下，国内工业行业供需矛盾有所缓解，重点行业库存、销量均出现向好态势，加之国际市场原油、铁矿石、有色金属等大宗商品行情有所好转，国内工业品价格持续回升。

而CPI同比涨幅扩大一方面是因为鲜菜、鲜果、汽油等消费品价格同比由降转涨，另一方面是因为飞机票、教育服务等服务价格同比涨幅扩大。

中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/2ema4nA

**货币政策料维持稳健**

中国央行最近一次降息是在去年10月24日，将一年期基准贷款利率下调至4.35%；最近一次降准是在今年3月1日，当时将法定存款准备金率普降0.5个百分点至17%。之后央行一直按兵不动，只是在8、9月份相继重启14天期和28天期逆回购操作，舒缓市场流动性。

九州证券全球首席经济学家邓海清认为，PPI回升和限制产能政策、房地产价格回升等因素有关，目前来看经济低位企稳，而PPI本月相比上月环比增速加快0.3%，企业利润总体有望继续加速改善，奠定经济L型底。

“央行仍将维持中性，货币宽松镜花水月。从本次的CPI数据、前期的PMI数据来看，当前中国经济L型底稳固，通胀上行、盈利改善，货币政策仍然将维持中性偏紧格局，”他说。

他并指出，9月通胀数据证明8月通胀数据的意外低迷是一个孤点，并非中国经济再度低迷的证据，鲜菜数据的上蹿下跳是通胀振幅增大的关键。由于工业企业利润改善与工业品价格改善同比而行，因此投资者也不用担心滞涨，两者都是杞人忧天。

中国央行行长周小川日前表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇指出，中国经济增长6.7%，海外基本是1-2%，他们的货币政策目标就是实现通胀2%左右的增长，国内的物价目前还比较低，正常应该在3%左右；明年二季度之前由于基数原因，预计都会保持涨幅扩大的态势，之后会面临变数。

“货币政策年内不会有什么动作，经济和物价都不错，明年因为经济下行压力大可能进一步宽松，”他说。（完）