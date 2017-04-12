（重发）中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）

中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
(重发以修饰措辞)
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
分析师普遍认为，在货币政策中性偏紧的基调下，消费整体平稳，需求端难有支撑物价持续上涨的动力。而PPI虽连续第七个月同比正增长，由于重点行业同比价格加速上涨态势有所缓和，预计PPI在一季度或已见顶。总体来看，相对平稳的物价走势料不会对经济有太大扰动。
“考虑到目前中国的货币政策维持中性偏紧的基调，同时房地产调控仍在收紧，新增的消费动力并不强劲，诸多因素都预示着CPI或PPI会保持平稳走势，料不会对货币政策造成扰动因素。 ”中国国际经济交流中心研究员王军称。
他认为，持续上涨的PPI在3月份终于显出疲态，虽然PPI环比上涨0.3%，但受翘尾因素影响较大。据测算，在3月份的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.8个百分点，新涨价因素约为1.8个百分点。由此也不难看出PPI持续上涨的动力并不足，一季度受企业补库存因素推升PPI很可能是今年的高点。
中国国家统计局周三公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，低于路透调查预估中值1.0%。数据并显示，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.6%，与路透调查预估中值7.6%持平。
中国月度CPI和PPI图表：tmsnrt.rs/2onvy4L
国家统计局城市司高级统计师绳国庆就数据解读称，3月份CPI环比下降0.3%，主要原因是食品价格下降较多。食品价格环比下降1.9%，影响CPI环比下降0.39个百分点；鲜菜价格环比下降7.9%，影响CPI环比下降0.21个百分点，并与蛋、猪肉、禽肉、鲜果合计影响CPI环比下降0.37个百分点。3月CPI中非食品价格环比上涨0.1%。
从同比看，3月份食品价格同比下降4.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，鲜菜价格同比下降27.9%，影响CPI同比下降0.95个百分点。非食品价格同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐、交通和通信价格同比分别上涨5.3%、2.4%、2.3%和2.0%，合计影响CPI同比上涨1.44个百分点。
**PPI一季度或已见顶**
PPI同比涨幅在经过近逾一年的走高之后，在3月显出疲态，较上月近八年半高点回落，环比涨幅则连续三个月回落。分析师普遍认为，PPI在一季度可能已经见顶，全年料呈现前高后低态势。
“4月以来油价走稳，但钢价、煤价回落，港口期货生资价格环比大跌0.8%，预测4月PPI环比下降0.5%，将出现过去10个月以来的首次环比下降，预测4月PPI同比涨幅大降至6.3%。”海通证券宏观团队姜超、顾潇啸等称。
绳国庆解读称，从同比看，3月份PPI涨幅在连续五个月扩大后开始回落。在调查的40个工业大类行业中，33个行业产品价格同比上涨，与上月个数相同。从部分重点行业看，同比价格加速上涨的态势有所缓和。
其中，煤炭开采和洗选业价格涨幅与上月相同；石油和天然气开采业价格、黑色金属冶炼和压延加工业价格、石油加工业价格、有色金属冶炼和压延加工业价格、化学原料和化学制品制造业价格涨幅均较上月回落。这六大行业合计影响PPI同比上涨约6.1个百分点，占总涨幅的80.3%。
交通银行金融研究中心宏观研究员刘学智称，PPI同比涨幅在转正之后首次回落，环比连续三个月收窄，PPI持续上涨压力减小，有可能PPI全年高点就在一季度左右，由于翘尾因素会逐渐下降，新涨价因素环比下降，PPI可能出现前高后低的走势。
他认为，PPI对CPI的传导效果不明显，PPI上涨因素主要是上游和中游的行业，传导到下游不明显，即使传导到工业生产的下游行业，传导到CPI还有一阵子。
西南证券宏观研究团队亦发布报告称，工业品价格高点已过，随着高基数效应持续和需求放缓带动工业品价格环比下降，工业品价格同比降持续回落。
“随着政策收紧，需求开始放缓，高频数据显示工业品价格环比开始回落，未来PPI同比涨幅将持续收窄。而工业品价格回落将改变企业对未来的预期，补库存和投资意愿均可能下降。经济可能在二季度后半段呈现出放缓态势。”报告称。 （完）
(发稿 陈君；审校 沈燕/曾祥进)
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