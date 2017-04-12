（重发）中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）

(重发以修饰措辞)



路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。



分析师普遍认为，在货币政策中性偏紧的基调下，消费整体平稳，需求端难有支撑物价持续上涨的动力。而PPI虽连续第七个月同比正增长，由于重点行业同比价格加速上涨态势有所缓和，预计PPI在一季度或已见顶。总体来看，相对平稳的物价走势料不会对经济有太大扰动。



“考虑到目前中国的货币政策维持中性偏紧的基调，同时房地产调控仍在收紧，新增的消费动力并不强劲，诸多因素都预示着CPI或PPI会保持平稳走势，料不会对货币政策造成扰动因素。 ”中国国际经济交流中心研究员王军称。



他认为，持续上涨的PPI在3月份终于显出疲态，虽然PPI环比上涨0.3%，但受翘尾因素影响较大。据测算，在3月份的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.8个百分点，新涨价因素约为1.8个百分点。由此也不难看出PPI持续上涨的动力并不足，一季度受企业补库存因素推升PPI很可能是今年的高点。