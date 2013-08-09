中国通胀温和调结构还将延续 政策面难有大动作（更新版）

(新增更多数据细节和评论)

* 7月工业大幅超越预期，PPI降幅收窄

* 通胀温和，投资和消费基本符合预期

* 经济传递出更多底部企稳信号

* 未来通胀预计温和上行，但仍可控

* 政策面难有大动作，调结构还会延续

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京8月9日 - 近月中国出台的一系列稳增长政策成功稳住市场，带动7月工业增速大幅超出预期，投资和消费亦保持稳健。这和此前出炉的PMI及进出口数据一起，进一步传递经济底部企稳信号。

未来通胀预计将在可控范围内继续温和上行，政策宽松方面难有大动作，预计以落实为主，调结构和促改革将进一步推进。

“工业增加值增幅明显超过预期是最大的亮点，PPI的跌幅也在收窄，表明工业经济领域的经营活动有所好转，”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁评价道，从统计局公布的一整套数据看，经济企稳回升的势头比较明显。

从政策面的取向看，7月份出台一系列稳增长的政策，他认为下半年会继续落实，估计会支撑经济回升，不会有太多变化。

“未来通胀仍将维持在3%以内温和区间，而PPI仍难转正，物价对政策影响中性，难松难紧，”海通证券首席宏观债券研究员姜超也说。他预计8月PPI环比转正为上升0.2%，同比降幅将进一步缩窄至下滑1.6%。

中国国家统计局周五公布，7月工业增加值同比增长9.7%，远高于路透调查预估中值9%，为五个月最高位；当月社会消费品零售总额同比增长13.2%，1-7月固定资产投资增速为20.1%，路透调查中值分别为13.5%和20%。

统计局还公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI)同比下降2.3%，路透调查预估中值分别为上涨2.8%和下降2.2%。7月CPI环比微升0.1%；PPI环比下降0.3%，而此前连续三个月均为环比下降0.6%。

“CPI波澜不惊，尚未入政策法眼，”国泰君安宏观分析师薛鹤翔形象地用这句话来点评今日通胀数据，他并预计8月CPI同比涨幅仍为2.7%。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩也表示，央行货币政策执行报告已经不再提“控通胀”，表明对通胀的担忧有所减轻，“但考虑到年内和明年上半年通胀依然有上行压力，且个别月份可能会超过3%，在这种情况下降息是很难的。”

他并认为，目前来看跨境资金出出进进只是暂时性波动，预计央行不会用调降存款准备金率来对抗资金面波动，更可能选择公开市场操作进行调剂。

远超越预期的工业数据，带动中国股市沪综指.SSEC午后转跌为升，收盘上涨0.36%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.71%，对中国经济敏感的澳元/美元也扩大涨幅。

欲浏览中国CPI和PPI数据图表，请点击 link.reuters.com/zun32v

欲浏览中国工业增加值图表，请点击 link.reuters.com/vap32v

**传递出更多底部企稳信号**

中国二季度经济增速续降至7.5%令市场意外，高层一再强调促改革、调结构也让投资者担心今年7.5%的增长目标可能不保。但7月开始中国最高决策者一再强调有信心有能力实现全年发展目标，并相应出台一系列稳增长举措，成功提振企业信心，经济传递出更多底部企稳信号。

最先是宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数（PMI）逆季节小幅回升，接下来昨日海关公布7月进出口同比增速双双转正，出口增长5.1%，进口大幅增加10.9%，再加上今日出炉的PPI降幅收窄、以及工业增速远超越预期，无一不表明中国经济正在底部企稳。

“经济没有想象的那么差，下一步还要看稳增长的力度，原本预计三季度增速较低，现在看来可能需要修正了，如果能保持这一态势，全年7.5%的目标应该还是没有问题的，”华创证券宏观策略主管华中炜称，“政策接下来还是以落实为主。”

他指出，工业数据反弹在预期之中，但力度超预期，说明稳增长的措施对预期产生作用，配合力度也比较到位，很多企业预期可能有所改善有底部补库存的行为，出口平稳向好也对工业有所支撑。

从统计局公布的环比数据亦可看出更多底部企稳迹象：7月工业环比增速0.88%，为过去一年来的次高位；投资环比增速1.58%，零售销售增速为1.23%。

“7月整个数据都略好于预期，相对于6月也有不同程度的企稳，这也和官方PMI的走势略有吻合，”首创证券研究所副所长王剑辉称，“这表明中国的宏观经济至少目前处于一个企稳的状态，但是否会进一步改善还要看8月份数据。”

他认为，如果7月和8月这两个一年当中相对平淡的月份数据都还可以的话，到三季度末之后，情况可能会更乐观一点。

**政策面难有大动作**

虽然宏观经济已经传递出企稳信号，但未来能否持续回暖还需要进一步观察，尤其7月工业高速增长势头在当前国内外环境下恐怕很难延续下去。分析师认为，决策层需要在稳住经济的同时进一步推进改革，并不是一味强调前者，改革仍是本届政府的工作重点。

分析师预计，未来中国经济将持续在低位运行，通胀温和则为政府大力调结构提供空间。在经济慢慢企稳之际，政策面恐怕难有大的作为，领导层料将延续既定步调、谨慎推进改革。

兴业证券宏观分析师王涵就指出，工业好于预期，但是要更关注消费数据，零售消费不太好、终端需求一般，这样就算企业因为价格反弹多生产一些，最终也还得等着慢慢去库存。

“淡季可能会不淡，但是旺季一定不旺。调控政策只能确保不出事，不可能让经济好起来，”他说。

申银万国在最新数据点评报告中指出，从7月份的情况看，政策微调从信心和实质效果看都有体现，预计未来一段时间国家仍将延续目前的政策基调：立足于短期，主要通过盘活财政和货币存量，加快铁路通信能源保障性住房等基础设施建设来稳定经济，应对经济下滑压力；立足于中长期，主要通过加快改革，来寻找新的经济增长动力。

该券商认为，除了召开三中全会之外，市场呼声很高、条件也基本具备的重大改革措施例如新型城镇化、金融市场化等有望成为下半年改革的重点。申万目前维持全年GDP增长7.6%的判断不变。

安信证券高级宏观分析师尤宏业也指出，通胀短期趋近3.5%可能性不大，但是慢慢逼近3%的可能性却非常大，而且猪肉、蔬菜慢慢往上带动0.2、0.3、甚至0.5个百分点都不能说是奇怪，农产品市场上一些品种是有周期性上涨压力的。

“短期来看，目前的经济形势已经转向乐观了，起点也许就是7月中上旬。从政策的微调到基本面的稳定，到全球的添油加醋，这次乐观也许还能延续一段时间，”他说，“但不一定是趋势性的，还要看。”(完)

(审校 张喜良/杨淑祯)

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