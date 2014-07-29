中国猪价步入上行周期难改当前相对温和通胀走势--中信

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路透北京7月29日 - 中信证券宏观组周二在报告中指出，猪价步入上行周期并不意味着猪价暴涨，终端猪肉价格涨幅有限，将主要影响明年上半年CPI，预计当前相对温和通胀走势难以被打破。
中信认为，虽然猪价进入上行周期，同时前期的暖冬低基数对食品价格有一定抬升影响，但社会总需求才是影响通胀的最重要因素，即使是“猪周期”下，生猪价格也与宏观经济景气状况紧密相关。
“当前的经济环境下，未来经济增速依然维持着偏低的增长趋势，相对温和通胀趋势难以被打破。”报告称。
中信指出，从周期性推断，由于母猪存栏量大幅降低，产能下降，猪肉价格已经走过低点进入上行周期；结合季节性规律推断，猪价将波动上涨至明年春节前后。
不过猪价不会像08年和11年那样出现暴涨行情，主要是因为宏观经济景气程度对“猪周期”的影响加大，宏观经济相对温和而猪价暴涨的状态将很难出现。
其次，其在湖南调研发现生猪养殖户退出的趋势有所减缓，压栏库存数量较大，储备肉具有一定价格调节能力；最后，多重因素缩短“猪周期”并降低振幅，包括反腐的影响以及猪肉进口以及走私的替代。
“终端猪肉价格的涨幅有限，将主要影响明年上半年CPI。影响CPI的是猪肉价格而不是生猪价格。”中信预计，年内本轮猪价上涨绝对值高点将出现在春节，生猪价格继续上涨至18元人民币左右，此时的生猪同比涨幅15%-20%，猪肉价格同比涨幅在10%左右。
而由于基数影响，生猪价格同比涨幅最高将出现在三四月，生猪价格绝对值将在15-16元左右，同比涨幅上涨30%-40%，终端猪肉的价格上涨在15%-20%。
“相对温和通胀趋势难以被打破。低基数将抬升四季度至明年上半年的食品价格，明年上半年CPI可能达到3%左右。”报告称。
此前数据显示，中国6月CPI同比上涨2.7%，其中食品价格同比上涨4.9%，通胀形势平稳。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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