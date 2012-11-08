四季度至明年通胀压力或不会太大--马建堂

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月8日电---中国国家统计局局长马建堂周四称,中国今年四季度到明年通胀的压力可能不会太大,但也不能掉以轻心.
他是在中国共产党"十八大"开幕前夕对路透记者并表示,经济下行时通胀压力会小一些.
在被回到美国QE3(第三轮量化宽松货币政策)的影响时,马建堂表示,美国宽松货币政策会对国内的物价会有一定的压力.
中国共产党第十八次全国代表大会今日开幕,至14日(下周三)闭幕.会议将选举新一届中共中央领导人.
备受关注的中国10月通胀、工业和投资等宏观数据将於周五(9日)公布.路透访问分析师预计,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比料上涨1.9%,和9月涨幅一致.(完)
--发稿 尹媛婷/李然;撰写 乔艳红;审校
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