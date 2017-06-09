中国5月CPI和PPI涨幅差距续收窄 通胀友好为降杠杆腾空间（更新版）

路透北京6月9日 - 中国5月CPI继续保持温和上涨，涨幅略有抬升，与以往由食品价格拉动不同，低基数和非食品价格变动正在贡献越来越大的涨幅，而PPI延续高点回落之势，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落，预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。

从政策角度而言，有分析人士认为，年内通胀整体友好，有利于政策继续聚焦于降杠杆和防风险，但也有人士担心四季度有通缩风险，届时政策可能需要有所放松。

交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟表示，由于6月翘尾因素将达到年内最高点，预计6月CPI同比仍将继续走高，但下半年随着总需求的小幅回落、监管政策去杠杆防风险导致流动性有所收紧、市场利率小幅走高，物价将承压。“预计年内CPI同比将呈现中间高、两头低的走势。”

他认为，年内物价不是货币政策关注的主要目标，在金融去杠杆的背景下，货币政策维持中性，主要还是为了抑制金融机构杠杆过快上升、以及资产价格泡沫的风险。

国家统计局周五公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查预估中值一致，为四个月高点。5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，低于路透调查预估中值5.7%；这是PPI连续第九个月同比正增长。

5月CPI环比下降0.1%，路透预估中值为-0.2%；PPI环比下降0.3%。

浏览中国月度CPI和PPI同比增速图表：tmsnrt.rs/2sJm99A

国家统计局城市司高级统计师绳国庆点评数据称，据测算，在5月份1.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为1.0个百分点，比上月扩大0.4个百分点；新涨价因素约为0.5个百分点。

值得注意的是，5月CPI延续食品价格和非食品价格走势分化之势。绳国庆称，食品价格下降1.6%，影响CPI下降约0.32个百分点。其中，鸡蛋、猪肉和鲜菜价格同比下降较多，降幅分别为16.8%、12.8%和6.3%，三项合计影响CPI下降约0.61个百分点。

而食品价格短期可能延续跌势。商务部上日就表示，由于供应增加，今年以来猪肉、鸡蛋、蔬菜等农产品价格下降较为明显，预计下半年国内生猪及猪肉价格整体呈下行态势，蔬菜价格总体将延续回落，而入秋后蛋价有望企稳回升。据监测，5月29日当周，全国食用农产品市场价格指数同比下降5.5%，创下2015年7月中旬以来最低水平。

另一方面，据绳国庆介绍，非食品价格上涨2.3%，影响CPI上涨约1.84个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.9%，教育服务类价格上涨3.3%，居住类价格上涨2.5%，交通类价格上涨2.3%。

5月扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.1%，涨幅和上月相同。这是近五年以来的次高水准。

交通银行的唐建伟认为，核心CPI上涨与经济结构转换有关，随着劳动人口数量的减少及居民消费升级带来对服务需求的提升引起的服务类价格的上涨，但经济需求回落及食品价格涨幅回调导致CPI上涨动力趋弱。“这两方面因素相互对冲，我们判断年内既无通胀压力也无通缩风险。”

申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，核心CPI主要是三块，住房、医疗、其它家政服务，现在房地产价格有企稳回落，涨价乏力，对于核心CPI来说，更多是居民消费升级带来的服务、以及医药分离带来的医疗服务涨价，不会有突然的上涨，至多让核心CPI稳定在一个水平。

他认为四季度是通胀形势的一个观察点，假如能有进一步通货再膨胀政策出台，那么明年还是会维持类似今年的格局，增长平稳、通胀无忧。但若无进一步的通货再膨胀政策，可能通缩压力会成为明年的主要压力。

市场反应方面，人民币兑美元即期周五早盘续随中间价小幅调整，有效波幅继续收窄，交易员称，中国最新公布的5月通胀数据基本符合预期，对汇市影响有限；中国股市沪综指.SEEC早盘微涨0.07%。

**政策影响中性**

PPI的走势也基本符合市场预期。先行指标PMI中的价格分项指数已显现下行压力，加之去年PPI前低后高，基数逐步抬升，PPI涨幅持续回落也在预期之中。

统计局的绳国庆称，据测算，在5月份5.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为4.5个百分点，新涨价因素约为1.0个百分点。

环比来看，5月份PPI继续下降，但0.3%的降幅比上月收窄0.1个百分点。在调查的40个工业大类行业中，20个行业产品价格环比下降，比上月增加六个。同比看，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业等六大行业合计影响PPI同比上涨约4.1个百分点，占总涨幅的74.5%。

交通银行金融研究中心称，下个月PPI翘尾因素略有上升，但之后继续逐月下降。企业补库存周期逐渐减弱，不会显着拉动需求。货币政策稳健中性和金融监管去杠杆，不会出现释放流动性抬高工业产品的现象。因此，PPI涨幅继续收窄的可能性较大。

首创证券研发部总经理王剑辉认为，5月通胀数据对货币政策的影响是中性的，不会让央行觉得有放松流动性的必要，也没有回收流动性的紧迫。“央行的货币政策更多将就流动性供给状况来考虑，货币政策回归中性的步伐不会受到影响。”

海通证券宏观团队则强调货币难言放松。虽然5月CPI在低基数效应下小幅反弹，但仍在2%以下低位，而且无论是食品价格还是工业品价格近期持续下跌，意味着通胀预期仍在回落。6月以来央行货币投放增加，一是为了对冲MLF到期，二是应对MPA考核带来的资金紧张，在去杠杆未取得阶段性成果之前，货币政策难言放松。

“现阶段还是要用正确的手段坚持做正确的事情。”申万宏源的李慧勇称，现在对监管从严有不同的看法，但他认为这对中国经济金融长治久安是非常重要的，要坚定不移去推进。但考虑到这对经济金融短期有负面冲击，要考虑经济和企业的承受能力，做相机调整，才能达到既去杠杆又不影响增长的作用。

国务院总理李克强此前表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

以下为5月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 1.2 0.8-1.8 2.0

工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.5 5.7 6.4 4.2-6.1 -2.8

（完）