中国通胀风险犹存 压缩货币政策放松空间--野村

中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透北京2月9日电---投资银行野村周四发布研究报告称,中国1月CPI超预期回升显示通胀风险犹存,压缩了中国央行立刻放宽政策的空间.
"高於预期的CPI是通胀风险持续的证据.这削减了中国央行放松货币政策的斡旋空间,"报告表示.
野村仍预计2月存款准备金率会下调50基点,但目前"这种概率下降了".
稍早中国国家统计局公布,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.
野村并指出,CPI回升亦暗示中国经济增长动力可能不会像预期般迅速放缓,今年一季度国内生产总值(GDP)成长率可能加速.
统计局数据并显示,1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.7%,略低於路透调查中值的上涨0.8%,环比则下降了0.1%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。