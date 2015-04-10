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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 10日 星期五 15:22 BJT

中国通缩风险犹存 政策需再放松

中国3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响，环比四个月来首次下滑。受油气等生产资料价格上涨推动，3月工业生产者出厂价格指数（PPI）环比和同比降幅双双收窄，其中同比跌幅为2014年7月以来的首次收窄。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。路透
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