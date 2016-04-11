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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 11日 星期一 15:09 BJT

中国通胀温和PPI明显改善 经济趋于平稳政策加码料暂缓

中国3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。随着中国经济这艘大船驶入平稳的水面，宽松政策可能暂缓加码，而转向观察和维持为主。分析人士认为，短期内货币政策将更强调稳健，降准降息可能性不大。路透

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