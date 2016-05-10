中国4月CPI同比涨幅平稳PPI跌幅缩窄 货币政策暂处“观察期”

中国4月CPI涨幅略低于市场预期，蔬菜价格开始回落及猪肉价格涨幅趋缓，预示未来食品型通胀压力逐渐减弱；PPI受大宗商品价格上升影响，同比跌幅料进一步收窄。分析师认为未来通胀走势仍需要密切关注，但暂不构成影响决策的主要因素。在目前经济显露企稳苗头、供给侧仍然是主要矛盾的背景下，中国货币政策料暂时处于观察期，短期收紧概率较小。路透