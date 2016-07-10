6月中国通胀基本符合预期 后续货币政策仍有松动必要

路透北京7月10日 - 中国国家统计局周日公布的物价走势符合市场预期，显示随着天气转暖，食品价格回落对CPI的拉升作用减弱，而PPI同比降幅则受国际大宗商品价格回升影响进一步收窄。

分析师预计，虽然中国南方目前出现了水灾，但因不是在粮食和蔬菜的主产区，预计其对CPI影响有限，基于中国经济下行压力仍大，出于稳增长需要后续货币政策仍有松动必要，而降准的概率远远大于降息。

“CPI对货币政策的影响也不大，降息概念很小，如果降准也是从稳增长的角度出发，毕竟中国经济下行压力仍然较大，下行的趋势并没有改变，”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁称。

他认为，6月CPI和PPI走势都在预料中，CPI涨幅回落主要受食品价格因素影响，随着天气转暖，蔬菜，水果等供应充足价格回落；而PPI则受国际市场初级产品价格回升影响，跌幅持续收窄。

“从趋势看，尽管中国目前南方有水灾，但因不是粮食蔬菜的主产区，且中国目前粮食库存充沛，预计对CPI影响不大，更多只是心理上的影响，”牛犁称。

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，高于路透调查的预估中值1.8%；6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，降幅大于路透调查预估中值的下跌2.5%，但依然是2014年10月以来最小降幅，当时为下跌2.2%。

中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/29p1JfO

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读时称，CPI环比涨幅有所下降，同比涨幅略有回落；而PPI环比由升转降，由上月上涨0.5%转为本月下跌0.2%。

她认为，PPI环比变动的特点一是部分工业行业价格由升转降，其中黑色金属冶炼和压延加工、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格环比由上月上涨转为本月分别下降5.1%、0.2%和0.3%。

二是部分工业行业价格涨幅缩小，其中石油和天然气开采、煤炭开采和洗选业价格环比分别上涨9.1%和0.9%，涨幅比上月分别缩小3.2和0.9个百分点；三是石油加工业价格环比上涨4.1%，涨幅与上月相同。

**货币政策仍有松动必要**

统计局数据显示，6月CPI环比下跌0.1%，PPI环比下降0.2%；CPI中的食品价格同比上涨4.6%，非食品价格同比上涨1.2%。

当月食品价格环比则下降1.4%，影响CPI环比下降0.29个百分点。其中，鲜菜、鲜果和蛋价格继续下降，环比分别下降12.5%、2.5%和1.0%，合计影响CPI环比下降0.34个百分点。

民生证券宏观团队的点评报告认为，通胀回落打开政策宽松窗口期，但仍需警惕洪涝对物价影响，98年洪涝对物价影响不大，但现在与98年环境不同，一是粮食价格处于近几年的低位，警惕游资利用洪涝减产进入炒作，重演2010年“豆你玩”、“蒜你狠”的故事。

二是生猪供给处于历史低位，洪涝加剧生猪供给压力；三是菜价前期跌幅较大，警惕蔬菜价格超跌后的反弹。据其测算洪涝对后续月份CPI的正向影响在0.1%左右，不改变基本趋势，但可能使6月CPI同比为短期低点。

“三季度成为政策宽松窗口期，预计三季度CPI同比在四个季度中可能最低，四季度在猪肉、油价的低基数下有所回升，”民生称，受英国退欧影响美联储9月加息概率不大，甚至年内可能都不加息，而人民币贬值预期平稳，“随着三季度经济数据走弱以及年中政治局会议的召开，政策宽松力度将边际增强。”

新华社上周五报导，湖北省民政厅最新通报，6月18日入梅以来洪涝、风雹等自然灾害已造成全省92个县市区1,781.26万人次受灾，死亡69人、失踪16人，直接经济损失270.7亿元人民币。（完）