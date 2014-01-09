中国轻松实现通胀控制目标 政策重点仍将致力调结构

* 12月CPI同比涨幅创七个月新低

* 轻松实现2013年通胀控制目标

* 今年通胀前景仍温和可控

* 低通胀下致力调结构，政策放松空间不大

采访 中文新闻部；撰写 宿泱韫

路透北京1月9日 -中国轻松实现2013年通胀控制目标，12月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅并创出七个月新低；展望新的一年，预计通胀仍将温和可控，而这会为调结构创造更多政策空间。

尽管通胀无忧，且经济仍显疲弱，不过分析人士指出，预期货币政策会出现明显放松仍不现实；中央经济工作会议已暗示2014年政策面不会有大的起伏，去杠杆调结构仍将为宏观政策着力点。

“中国经济处在经济疲弱物价偏低的正常状况，政策具有足够多的空间应对经济的疲弱。应以守住底线加速转型为主。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示。

中国国家统计局周四公布，12月CPI同比上涨2.5%，低于路透调查预估中值2.7%，环比则转跌为升，上涨0.3%；其中，食品价格同比涨幅从5.9%降至4.1%，环比上涨0.6%。2013年全年CPI则同比上涨2.6%，远低于年初设定的3.5%控制目标。

分析人士认为，食品价格涨幅回落以及上年同期的高基数，是12月物价放缓的主要因素。而在食品价格中，蔬菜价格环比略有下降，与前两年12月价格大幅度上涨相比反差不小。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁指出，中国较好实现了物价控制目标，与政府对物价高度敏感和重视，与整体货币政策真正回归稳健中性有关，去杠杆化等政策导向也在一定程度上抑制了物价上涨的空间，“预计今年物价涨幅和去年整体变化不大。”

工业生产者出厂价格指数（PPI）方面，国家统计局数据显示，12月同比下降1.4%，路透调查中值为下跌1.3%，环比则持平。PPI自2012年3月收缩以来，至今始终在负值徘徊，但2013年下半年来跌幅呈现缩窄的趋势，去年全年PPI同比则下降1.9%。

浏览中国CPI和PPI图表，请点选：link.reuters.com/dej85v

“PPI的弱势应该是经济增长内在动力短期放缓的一个表现，”浙商证券宏观分析师郭磊表示，虽然从环比来看，大的库存回升周期可能没有变化，但这轮加速度的放缓也连续数月了。

西南证券首席宏观经济分析师张仕元也认为，PPI变化不大说明需求和产能仍然不是很活跃，产能过剩的局面导致价格难以上涨，企业扩产的意愿不是很强。

分析师并认为，2014年PPI仍会受制于产能过剩，短期难以明显改善，但跌幅收窄的趋势应该会延续，不少人士预计今年PPI会回归正值。

金融市场对中国通胀数据反应不大，中国股市沪综指.SSEC早盘收高0.36%；人民币/美元则小幅走贬，盘中一度触及6.0560元，为今年来最低。

**通胀前景温和可控**

2013年中国经历了物价涨势温和的一年，相对较低的通胀水平为新一届政府稳增长调结构打下了良好基础。尽管从去年9月开始，通胀出现抬头迹象，市场也普遍认同物价进入上涨周期，但对于今年，在经济平稳运行的背景下，分析人士多预计通胀仍不足为虑。

“2014年的CPI应该是高于2013年的，因2013年的基数也比较低。预计今年全年CPI在3.2-3.5%这个区间，但今年上半年经济运行出现明显回落的话，那相应的CPI也将低于预期。”首创证券研究所副所长王剑辉表示。

李慧勇则对通胀的预期偏低，他预计基本持平于2013年，在2.6-2.7%的水平，主要是两大因素影响：一是基本面没有太大变化，仍然产能过剩需求不足；二是从供给来看，粮食持续增产，而且大宗商品输入通胀不大。

海通国际分析师胡一帆和张远用“依然在舒适区之内”形容2014年的通胀（预计在3.3%），并认为这也是通胀目标在12月召开的年度经济工作会议上并未被提及的主要原因。

不过，广发银行高级交易员颜岩指出，CPI在今年1月冲高后将回落，并且全年预期均不高，“但偏低的预期也埋下更大的不确定性风险，货币政策仍会考虑通胀因素，并以总量控制为主，不会有明显放松。”

中国央行货币政策委员会近日强调，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定。将继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。 (完)

(审校 张喜良)

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