中国通胀压力维持低位--中信证券

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京4月15日 -中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，经济趋于弱化抑制猪肉和非食品价格大幅上涨，中长期利率上行空间有限，然而财政政策驱动稳增长，以及新债供给压力增加，一定程度上限制了收益率下行空间。
从估值上看，中短期金融债相对优势较明显，可能有一定下行空间，可关注中短端金融债的交易机会；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
**进出口增速低于预期**
3月出口同比增速为-6.6%，较1-2月份累计同比-1.7%进一步下滑；进口同比增速为-11.3%，较1-2月累计同比10.1%大幅下挫。同比增速的下滑与去年一季度存在虚假贸易，推高了同比基数有一定关系。
从分出口地区来看，中国对美国出口相对平稳，对欧盟和东盟的出口增速有所改善，对香港出口大幅下降是3月份出口低于预期的主要原因，表明此前的出口中仍有部分虚假贸易，近期人民币贬值导致虚假贸易减少。
进口金额的大幅下降与大宗商品价格低迷以及国内经济低迷有关，但国内市场对主要大宗商品的进口量仍在增加，延续“量增价跌”的趋势。
前瞻地看，欧美经济的复苏仍将对出口起到支撑作用，随着去年虚假贸易的高基数效应减退，二季度出口增速将有所提高。
**通胀压力维持低位**
3月份CPI同比增速恢复至2.4%，符合市场和我们的预期。随着春节因素减退，3月份食品价格季节性下跌1.6%，大部分食品分项在3月份出现明显下跌，肉禽类价格延续了春节以来的跌势，3月份累计下跌3.5%。
前瞻地看，考虑到生猪和能繁母猪存栏持续下降，猪粮比跌至4.55创下历史数据的新低，猪肉价格有望在二季度止跌企稳。
但是经济走弱抑制猪肉和非食品价格大幅上涨，短期内CPI同比上涨压力有限，预计4月份CPI同比将下滑至2.2%附近，二季度CPI同比增速的均值大概率在2.5%以下。
**市场研判和投资策略**
前瞻地看，在经济趋于弱化和通胀相对温和的基本面组合下，中长期利率上行的空间有限，然而财政政策驱动的稳增长，以及明显增加的供给压力，一定程度上限制了收益率下行的空间。
从资金面来看，外汇占款面临下降风险，财政存款上缴对二季度初流动性将构成一定压力，然而受基本面恶化的影响，央行公开市场的操作将趋于温和，4月份的7天回购均值有望维持在3.8%附近。
基于当前的基本面和资金面，利率产品的安全边际较高，但由于货币政策宽松的可能性较小，我们预计利率产品收益率将呈震荡的态势，10年国债收益率将在4.3-4.5%区间震荡，10年期金融债将在5.4%-5.7%区间波动。
从估值上来看，中短期金融债相对优势较明显，可能有一定下行空间，对交易型机构而言，建议在总量控制的情况下，关注中短端金融债的交易机会；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)
(整理 钟华; 审校 杨淑祯)
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