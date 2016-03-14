中国未来3-6个月通胀料下行 长端利率债有吸引力--中金

路透上海3月14日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，未来3-6个月内整体通胀包括CPI和PPI都有下行压力，从博弈的前瞻性而言，未来的环境对债券依然有利；鉴于2月份以来长端利率有所上调，收益率曲线变陡，目前长端利率债具备更好的吸引力。

中金并认为，投资者可以重新增加中长期利率债配置。更为灵活的交易性投资者可以关注国债期货做多的机会，尽管近期国债期货的快速上涨某种程度修复了期现基差，但整体而言，期货仍相对于现货贴水，期货价格更具有吸引力，买入国债期货比单纯买入现货更好。

CPI在经过了春节之后，在粮食价格和猪肉价格回落的带动下，也将重新回落，加上服务价格在居民收入放缓的背景下下行，CPI目前面临的风险不是通胀而是通缩。

**如何理解看似混乱的经济数据**

前2月经济数据发出一些看似混乱的信号，这周周报我们重点讨论这些数据，给出我们对数据的理解以及对短期经济前景的判断。

首先，如何理解房地产市场改善？当前房地产市场总体有所改善，不过考虑土地出让面积处于低位，房屋新开工大幅增长难以持续，从资金来源看企业投资意愿不足，房地产投资持续改善面临较多困难，房地产数据改善背后仍有较多隐忧。

其次，如何理解固定资产投资企稳？当前固定资产投资有所企稳，尤其是先开工项目计划投资金额大幅增长，不过新开工主要来自基建项目，而基建投资仍面临体量太大而资金来源不足的问题，预计基建仍对固定投资有支撑，但难以推动固定投资显着回升。固定资产投资资金来源大幅下降，尤其是自筹资金大幅下降，反映制造业企业不愿意投资，制造业投资继续拖累经济。

再者，工业经济乃至整体经济会怎么走？我们维持前期对二季度工业的基本判断，即工业面临的需求弱势改善，工业产出小幅回升，工业库存仍处于相对低位，而工业品价格相对强势，工业品通缩也将逐步改善。尽管工业经济可能有所回升，但金融业对经济拖累明显，加上其他主要服务业偏弱，经济下行压力仍然较大。

今年财政赤字规模扩大，但广义财政收入增速放缓，广义财政支出增速下降，财政对经济支撑非常有限。

**利空阶段性出尽，机会显现**

从博弈的角度来看，前期对债券市场形成压制的通胀预期只是临时性因素和表面因素，实际上CPI面临的下行压力远高于上行，未来两个季度CPI逐步回落会将债券重新引入收益率下行的正轨。

从2月份CPI来看，涨幅高于市场预期，也某种程度上切合了“通胀”、“滞涨”的声音。但如果仔细分析，2月份CPI的上涨很大程度上只是蔬菜超季节性上涨带来的影响。如果剔除蔬菜，即使考虑其他食品，今年2月份CPI其实比1月份要低。

尽管蔬菜暂时推高了CPI，但从未来几个月的走势来看，我们认为CPI面临的下行压力远高于上行压力。

CPI食品中很重要的一部分是农产品。而国内农产品尤其是粮食所面临的是高库存压力。目前国内主要粮食的库存都很高，尤其是玉米的库存压力最大。其他的粮食也存在类似情况。粮食价格下行会带动其相关的食品价格下行压力，也会使得养殖饲料价格下行。

尽管目前生猪存栏量较低，但较为丰厚的利润会推动养殖企业和散养户补栏。猪肉的供给会逐步恢复，从而带动价格逐步高位回落。

从统计局公布的前2月社会消费品零售数据来看，前2月零售增速只有10.2%，扣除价格后，实际增速只有9.6%，降至历史低位。消费的疲弱和房地产销售的火爆形成了鲜明的对比。其背后所反映的是房地产销售对其他消费形成的挤出效应。

综合这些因素来判断，我们认为目前所谓的“通胀”和“滞涨”只是临时性因素和表面因素，CPI未来几个月将面临逐步下行的压力，三季度可能是年内CPI的阶段性低点，同比有可能跌破1%。

房地产销售的火爆引发了房地产投资的阶段性反弹，但销售和投资两方面的可持续都不强，工业品价格从3-6个月周期来看可能面临重新下跌的压力。房地产市场有大小年之分，单数年份是大年，双数年份是小年。2015年房地产销量处于历史高位，而今年年初以来市场的销量有过之而无不及。但这也意味着购房需求过快集中释放，后续可能相对乏力。

我们预计今年房地产销量很有可能会在下半年明显放缓。但如果房地产销量和投资并没有太强的可持续性，而基建投资一般前高后低，那么3-6个月内，房地产投资和基建投资有所放缓的情况下，工业品价格可能在供过于求背景下会逐步回落。(完)