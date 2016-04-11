财经洞察：中国滞胀风险及监管框架改革

2012年11月12日，上海，一名男子站在黄浦江上的船上，附近是陆家嘴金融区。 REUTERS/Aly Song

路透上海4月11日（作者 徐永） - 中国最新公布3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%低于市场预期后，近期弥漫金融市场的滞胀特别是“胀”的争议稍冷却，并令诸如货币政策宽松空间打开成为诸多共识，不过从本轮中国经济较为明显的成本推动滞胀特征来看，促使滞胀形成的有融资、税收、人力资本等多方面的根本原因，在对其进行供给侧管理尚未完成的情况下，难言“胀”的压力消退。

同时，成本支撑的“通胀”难降压力和去产能背景下的“通缩”风险交织，令中国经济的货币政策管理难度加大。事实上，全球金融危机以来，货币政策宽松已先行发挥了诸多积极作用。

但在经济下行期间，实体经济回报率下降在金融市场形成的资产收益率下降，和前期货币政策宽松形成的流动性相融，金融体系较易形成高杠杆和跨部门套利特征，以弥补收益率下降带来的资产负债管理压力，集聚系统性金融风险隐患。

从金融管理框架而言，经济降速期间，进行逆周期宏观审慎调控，促进经济增长以及金融市场风险管理都将非常重要，前者需要央行运用多种货币政策调控工具，并和财政等政策配合；后者除了货币政策工具外，交叉性、跨区域风险则需要部际监管协调。

这就不难理解讨论中的中国金融监管框架改革，央行将统筹银行、保险、证券及货币政策的监管；也不难理解证券、银行体系杠杆率风险、不良风险等监管政策的密集出台。

**滞胀难消**

从去年1月CPI低于1%到2016年开年，金融市场讨论的都是CPI低于2%的通缩风险，不过春节以来，在蔬菜和猪肉等价格超预期上涨的情况下，2月CPI上涨2.3%，一时间全年CPI可能走高至3%的预期频出，叠加经济下行压力，“滞胀”声声入耳。

1-3月合计，鲜菜价格同比上涨27.3%，猪肉价格同比上涨24.1%，显着高于同期CPI 2.1%的涨幅，3月CPI 2.3%的的涨幅，也低于路透调查2.5%的预期水平。

CPI数据出来后，诸多人士认为猪肉、鲜菜价格回调速度快，以及CPI统计的权重调整降低食品类占比等是主要原因，并预期后期CPI上涨压力将明显降低。

不过，且不讨论高频数据呈现的猪肉价格继续上涨，油价回升，以及工业生产者出厂价格指数(PPI)跌幅收窄至14个月最小等后续价格继续上涨信号，从金融数据而言，从去年下半年以来，无论M2还是贷款同比增速，都是呈现回升的态势，从滞后效应角度，这都会对价格继续形成上涨压力。

另外，截止去年末，非金融企业的一般贷款加权利率为5.64%，仍高于多数行业利润率，而综合税收、经营等成本因素来看，都有下降空间，在这些因素得到切实改善之前，难言成本支撑下的CPI价格有下降压力。

事实上，自PPI从2011年7月高点持续下降，并至负值区间以来，CPI的的走势一直相对较为刚性平稳，就是这种成本推动型特征的很好体现。

2015年以来CPI和PPI之间的反向分歧一度扩大，市场当时还有讨论最终是PPI通缩压力传导至CPI引致CPI通缩，还是CPI价格的刚性支撑，带动PPI回升，至少从目前的阶段性特征来看，后者的概率较大一些，CPI在前述诸多因素的支撑下，较难出现大幅下降。

另外，以目前2.3%的CPI，存款利率1.5%的绝对水平，基准利率缺乏下降空间，融资成本下降也就会较为缓慢，从而继续从成本角度制约CPI的下降空间，中国经济滞胀风险难言快速消退。

不过，融资需求萎靡仍在持续，从社融余额增速和M2增速的差额走势来看，社融余额同比增速仍在下降，并低于贷款和M2增速，价格现象说到底是货币现象，CPI虽然难降，但融资需求若持续萎缩，CPI也缺乏长期大幅上涨的动力。

**高杠杆风险及监管改革**

当然，PPI向好，CPI低于预期，从另外一个角度而言，也确实是一个信号较为乐观的经济组合，货币政策的调控效果虽然持续受到质疑，但CPI的低位运行，货币政策继续使用的空间确实会加大。

从金融数据、基建、房地产投资增速回升来看，去年下半年以来，财政逐渐发力，今年财政赤字提高，也继续可以给经济带来支撑。

不过，供给侧改革会给经济带来阵痛，金融市场当前除了继续期待货币和财政政策，还需要适应的是政策边际空间均收窄的情况下的资产配置，而从当前的实际情况来看，市场选择的是加杠杆和监管套利。

以银行间债市的杠杆来看，2014年末的质押式回购余额为3.1万亿，去年年末上涨到4万亿，随后下降后3月份再度回升。截止3月份，银行间市场债券资产的总体杠杆率在110%左右。

当然，监管机构也在提前应对，无论是央行的MPA管理，还是证监会的风险控制指标管理，在给市场逆周期调节空间的同时，系统性风险管理水平也在提升，这可能会使得市场面临一波杠杆调整的压力。

以银行间债券市场来看，在总体杠杆率110%的情况下，全国性商业银行的杠杆率最低为102%左右，而城商行、券商、理财产品的杠杆率都相对较高，面临的去杠杆压力也最大。

风险管理的产品及基础设施，无论是CDS，不良资产证券化，债转股，还是票据交易的电票比例提升等，也都在更加完善。

不过，最值得期待的，还是超级央行的诞生，这将强化中国金融监管的统一性，在价格难降及经济下行环境下，降低金融市场资产配置行为的系统性风险。(完)