中国7月通胀快速回落 降准仅是时间问题（更新版）

(新增更多数据细节及评论)

* 工业和消费增速创出多年低点,投资持稳

* 经济仍在下行通道中,但三季度触底概率大

* "L型"复苏:缓慢而温和

* 通胀快速下行提供货币宽松空间

* 降准仅是时间问题,降息前景尚不明朗

作者 乔艳红

路透北京8月9日电---面对结构转型之艰难,中国经济未来有望呈现"L型"的复苏之路,即温和且缓慢.

最新公布的7月数据显示,工业生产和消费增速均创出多年新低,表明经济仍在下行通道中.而政府此前推出的宽松政策要传导到实体经济恐怕需要更长时间,预计中国经济三季度触底概率较大.

而通胀持续快速回落,为政策面进一步放松腾挪空间.业内人士认为调降存款准备金率仅仅是时间问题,年内仍有2-3次下调空间,8月再降的概率较大;但鉴于近期房地产销售回暖和部分地方房价反弹带来掣肘,分析师对是否需要进一步降息的看法存在分歧.

"工业、投资和消费整体与6月差别不大,感觉经济仍在触底,至少没有明显触底反弹的迹象,估计三季度触底的概率比较大,"安信证券宏观分析师尤宏业称.

他认为,数据没有太大变化,政策料也大体维持以前的基调,考虑到流动性偏紧,降准仍有可能,但其他政策窗口现在还看不出来,需要继续观察.

上海证券首席宏观分析师胡月晓也指出,经济放缓的影响已到经济体系全角落,经济底部阶段已经来临.他在最新报告中用"见底不反转"来描述中国未来经济前景,换句话说既是"GDP见底后将呈平稳走势,不会重演09年的大幅反弹走势".

而摩根大通首席中国经济学家朱海斌此前发布中国经济展望报告时,亦对媒体表示,预计中国经济下半年会有一个比较小幅的回升,但基本上会维稳.

"从同比的增长速度来说,今年是一个L型,或者加上明年是一个U型的增长曲线,"他说.该投行对中国今年全年成长率预估为7.7%,三四季度分别为7.6%和7.5%.

中国国家统计局稍早公布,7月规模以上工业增加值同比增长9.2%,低于路透调查中值9.8%,为2009年5月以来新低,亦为连续第四个月维持个位数增长;社会消费品零售总额同比增长13.1%,低于路透调查中值13.7%,创2006年2月以来新低;1-7月固定资产投资同比增长20.4%,低于路透调查中值20.5%.

统计局今日上午已经公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低;环比上涨0.1%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,为连续五个月负增长;环比亦下降0.8%.

受中国将出台更多刺激政策预期激励,中国股市沪综指.SSEC今日收升0.6%至近三周新高,亦为连续第五个交易日上扬;国际黄金XAU=小涨,伦敦布兰特原油LCOc1则突破每桶112美元.

欲览中国CPI和PPI相关图表,请点击链接(r.reuters.com/far89s)

欲览中国工业增加值相关图表,请点击链接(r.reuters.com/dus89s)

**经济三季度触底概率较大**

统计局数据显示,从环比来看,7月工业、投资和消费仍录得小幅增长,分别为0.66%、1.42%和1.05%.

此外,从固定资产投资到位资金来看,1-7月到位资金同比增长17.2%,增速比1-6月份提高0.2个百分点;其中,国家预算资金增长30.5%,增速提高3.8个百分点.这些都表明,此前"稳增长"尤其是促投资的举措正在加快推进.

IHS GLOBAL INSIGHT驻北京经济学家ALISTAIR THORNTON在解释7月数据缘何如此疲弱时称,"政府已释放出在刺激措施方面采取更激进举措的讯号,通过国家发改委及地方政府层面做出了更多行动,但这些尚未流入实体经济."

西南证券首席经济学家王剑辉预计,随着前期政策逐步发挥作用,且财政政策将给予更大支持,加上四季度若有减免部分行业企业所得税的政策出台,以帮助企业渡过低迷,那么这些都将加速经济企稳,并带动部分指标于年底回升.

"我们仍相信目前大致处于宏观数据的底部区域.随着固定资产投资的企稳回升,后续月份应该能看到工业的环比回升,"浙商证券宏观经济分析师郭磊称.

他并进一步从短周期和长周期两个方面来解释说,短周期是库存和需求驱动,长周期是资本更替及资源重组驱动,此前市场一致预期是长周期会长期处于下滑期,但不会对短周期拖累太严重,短周期的周期性复苏应该是主逻辑.但目前来看,这一看法略微乐观,长周期的硬着陆所带来的影响还是超出预期的.

7月底中央高层会议上再次强调,要把稳增长放在更加重要的位置.而在房地产调控维持偏紧的政策基调下,适当加快基础设施投资成为稳增长的重要措施,这从发改委等部门近几个月加快基建审批速度即可窥出.

而中国官方研究机构--国家信息中心副主任李凯亦认为,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.

**CPI三季度有望见底**

受经济增速下行,食品价格回落,以及翘尾因素影响.2012年以来中国CPI持续走低.但分析师预计三季度将是中国CPI的年内低点,四季度预计会反弹至2%以上水平.而PPI也将慢慢趋缓.

这是因为,中国资源价格改革进一步推进,以及农副产品价格的高波动性,意味着当前价格增速下滑的基础并不牢固.且因劳动力及其他要素成本上升,中长期价格上涨的压力仍然存在.

"预计整个三季度平均CPI都将在2%以下的水平徘徊,形成全年底部.其中在翘尾因素作用下,8月和9月的环比涨幅可能将稍上升,但不会很快,"花旗集团中国高级经济学家丁爽称,总体通货膨胀的趋势将呈现较平缓,暂无通货紧缩迹象.

统计局数据显示,中国7月食品价格上涨2.4%,仍是推高通胀的主要力量.非食品价格在经过两个月持平后,7月环比上涨0.2%,同比升1.5%.交通银行最新报告指出,这与前期各地积极推进居民用户资源品价格改革的举措有较大关联,未来需密切关注新涨价因素的抬头.

"CPI符合我们预期,预计三季度都将维持在2%以下的低位,四季度后两个月可能小幅上升至2.3-2.4%,全年能保持在3%以下,"交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称,年内通胀将不再是影响经济运行和宏观决策的重要因素.

至于降幅超出预期的PPI走势,国开证券宏观经济分析师杜征征指出,这跟需求不振有很大关系.PPI仍有下跌趋势,但大幅下跌趋势会放缓.他预计,随着国内刺激政策起效,工业品的需求会上升,预计PPI全年在-1%左右.

中国央行日前发布的二季度货币政策报告中,对通胀的措辞也发生变化,从一季度报告中的"物价涨幅总体保持回落态势,但并不稳定,对未来物价上行风险也需关注",变成二季度的"物价形势大体平稳,未来走势取决于国内外环境和总需求状况".

**降准仅是时间问题**

为了遏制经济放缓,中国央行年初以来已经两次降息,并有限放开存款利率上浮和贷款利率下浮空间,进一步推进利率市场化,最近一次降息在7月6日;央行同时还两度调降存准,最近一次在5月18日,将准备金率降至20%,但仍处在较高水平.

中国国际经济交流中心研究员王军指出,疲弱的数据表明前期出台的稳增长举措尚不足以使经济企稳,仍在下行通道中.后续力度应该加大,尤其货币政策方面应尽快降存准.

"从目前的情况看,企业去库存化还没有结束,生产、消费两方面都显得比较疲弱,而结构性减税的效果也不是很好,因此经济要想企稳政策还应再加力,"他说.

唐建伟认为,物价下来后利率和存准都有下调空间,但后者的可能性更大些,因为"利率连续两次下调后,基准利率并不太高,而且利率降低带来一个问题,对实体经济的支撑不是很强,对房价的支撑反而特别明显."但他并不排除年内或有一次利率下调,但存款准备金率调降频率更高,大概有1-3次,每次0.5个百分点.

中金在最新报告中亦称,二季度以来房地产销售回暖和部分地区房价的反弹,对货币政策放松构成掣肘.货币政策仍有继续放松的可能,但央行可能选择逆回购等市场信号意义较弱的措施来缓解市场流动性,以尽量减少对房地产调控的影响.该投行预计下半年仍有2-3次降准空间,8月降准的窗口尚未关闭.

6月中旬以来市场资金面骤然紧张,银行间市场七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS当时一度逼近4.5%的高位,市场对央行降准的预期开始升温.但央行迟迟按兵不动,只是以频频逆回购方式向市场输血.

"准备金率可以下调,...小缺口可以用逆回购,大缺口还是要靠降准,"兴业银行首席经济学家鲁政委如是说.

不过他认为,暂时没有必要降息,因为目前两次降息之后,负面效应开始显现,主要就是房地产有所反弹;而且贷款利率下浮区间已经打开,要让它发挥作用.

而美银美林驻香港经济学家陆挺就预测,年底前还会有两次降息,和三次下调存款准备金率;法国巴黎银行则预计如果三季度末情况未有改观,可能会再有一次降息,另外还有两次降准.

6月底以来,央行连续七周在公开市场进行逆回购操作接济市场,累计操作规模已超过6,000亿元人民币.(完)

--发稿 路透中文部; 审校 黄凯/张喜良

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