中国2月通胀料明显下行 经济增长放缓疑虑隐现

* 公布内容：中国2月通胀数据，1-2月工业、投资和消费数据

* 公布时间：3月9日（CPI/PPI）；3月13日（工业、投资和消费）

调查结果：(同比，%)

中值 区间 上月 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.0 1.7 ~ 2.4 2.5 3.2 22

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.9 -2.2 ~ -1.4 -1.6 -1.6 22

工业增加值(1-2月) 9.5 9.3 ~ 10.3 9.7 9.9 20

固定资产投资(不含农户)(1-2月) 19.4 17.5 ~ 21 19.6 21.2 19

社会消费品零售总额(1-2月) 13.5 10.1 ~ 19.8 13.6 12.3 20

注：固定资产投资前值为2013年1-12月数据。

路透综合22家机构预测中值结果显示，中国2月通胀料明显下行，得益于春节后食品价格的回调，而一季度整体经济放缓的迹象将增多，工业、投资和消费增速1-2月或都会有一定幅度下滑。

分析师预估中值显示，中国2月CPI同比涨幅料为2%，较上月的2.5%明显回落；工业需求不足则将使得PPI跌幅进一步扩大，预计从上月的-1.6%扩至-1.9%，相应的，工业增加值表现也可能印证已公布的采购经理人指数(PMI)等数据，较前值下行。

交通银行金融研究中心在报告中称，自2013年四季度以来，CPI涨幅有趋缓之势，这与四季度以来经济增速放缓及国内流动性趋紧有较大关系，预计2014年一季度CPI同比可能低于2.5%。结合近期PMI、发电量等先行指标来看，今年一季度经济增速放缓的趋势短期可能仍将延续。

从近期PMI生产指数放缓、铁路货运量回落的走势看，一季度中国经济增速仍存在走弱的可能，一季度PPI同比增速仍将偏低。预计年内PPI的底部应在2、3月份基本得以确认。交行对CPI和PPI的预估分别为2%和-2%。

兴业银行首席经济学家鲁政委等在报告中表示经济下行担忧加剧，“‘三驾马车’无一提速，生产端产能依然过剩、短期库存压力也不小，物价下行压力继续凸显，加之信用标题事件不时出现，这些因素叠加一起将加剧市场对经济失速的担忧。”

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩等也表达了类似担忧，其报告称，进入今年以来，发电量增速不断走弱，2月中旬发电量同比虽有显着上升，但主要受去年同期春节因素所致，并不意味着工业生产的快速恢复。再者，螺纹钢、水泥等价格也在不断走弱，粗钢产量下降和钢材库存上升也显示目前终端需求偏弱。

分析师们指出，由于经济需求整体偏弱，企业投资意愿不强，加之年初政府投资尚未完全启动，而房地产投资又呈现放缓之势，预计1-2月的投资也将延续去年放慢的格局。不过，受春节因素拉动，消费可能仍会持稳。

稍早公布的官方及汇丰制造业PMI数据双双跌落至逾半年低点，表明中国经济增长动能依然偏弱。但另一方面，官方非制造业PMI逆势上扬至三个月高点55，显示服务业走势较活跃。

备受关注的中国人大和政协“两会”已拉开帷幕。国务院总理李克强周三将发表政府工作报告，届时将宣布2014年宏观经济目标和重要任务。业内人士普遍预计，2014年经济增长和通胀目标将分别维持在7.5%和3.5%不变。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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