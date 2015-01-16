通胀减缓、欧元区和中国经济欠佳是全球成长最大威胁--调查

2014年10月14日在加州拍到的图片。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透班加罗尔1月15日 - 周四公布的路透调查显示，未来一年全球经济充其量将温和增长，因通胀疲弱情况持续，同时欧元区和中国经济疲弱可能进一步拖累全球经济。

受油价自6月来大跌60%影响，过去几个月通胀大幅降温，很多国家的消费者物价指数(CPI)涨幅远低于央行设定的稳定目标水准。

实际上，欧元区12月通胀率自2009年来首次转为负值，而且目前分析师预计，欧洲央行将采取购买公债举措的可能性高达90%，最早下周就可能行动。

这种前景促使瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。

但鉴于欧元区债券收益率已经很低且欧元下挫，即便欧洲央行确实购买公债，也不清楚此举会产生多大影响。

过去一周接受路透访查的分析师表示，今年全球经济成长面临的最大风险是：欧元区和中国经济增长低于此前预期，以及主要经济体通胀减缓。

“全球经济今年开局面临一些与去年相同的不确定性，”富国银行全球研究主管Diane Schumaker-Krieg表示。

“全球其他经济体表现也比欧元区好不了多少，未来几年中国经济料将进一步放缓。”

总体而言，调查预估全球经济2015年和2016年将分别成长3.5%和3.8%，与10月预估相同。

世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。

世界银行还警告称，“全球经济仅靠美国这一个引擎独撑”。美国经济成长料将加快，而且分析师预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月将升息。

英国央行也料将升息，但分析师对升息时间是否会在第三或第四季看法分歧。不过就在三个月之前的调查，分析师还普遍认为的升息时间是本季。

但那些国家的低通胀已成为隐忧。确实，通胀低迷加上薪资成长无力，已经促使市场对美联储和英国央行升息时点的预期，要比多数分析师原先所认为的推迟许多。

**油价会让刺激作用破功吗？**

多数受访分析师表示，油价大跌利好全球消费力。但也不是所有人都这么相信。

“去年中开始油价崩跌主要是需求疲弱的结果，而非因供应增多，因为中国经济快速放缓的证据越来越多了。”Fathom Consulting分析师Oliver Jones说。

“那就是不太可能带动众人一直期待的刺激作用的原因。”

在通胀率下降的趋势成为主流之下，印度央行周四赶在下月的预定会议之前，意外提前降息25个基点。

其他新兴市场今年恐怕也是难熬的一年。

由于油价和金属价格崩跌，加重政府财务压力且危及投资活动，分析师再度将2015年拉丁美洲七大国家成长预估全部调降。

土耳其通胀虽然下滑，但2015年料也是前途崎岖；南非则因存在电力危机，可能殃及投资者信心及经济成长。(完)

(编译 杜明霞/李婷仪 审校 许娜/张若琪)

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