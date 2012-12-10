香港《信报》：中国通胀返上升周期 复苏可消除近忧

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
（12月10日社评）
国家统计局昨天公布多项宏观经济数据,包括投资、消费和工业生产等,表现均持续好转,经济下行压力显着消退,预料可加速复苏.11月全国居民消费价格同比上升2%,主要受食品价格因素影响.随经济回稳,居民收入增加,总体物价下滑之势相信告一段落.
照发展形势观察,当前复苏的动力主要来自基建等投资.加上企业去存货化後重新再库存,以至内部需求温和增长传导到生产环节,刺激起一定程度的投资活动.不过,基於目前制造业扩张动力并不强劲,经济反弹并非无隐忧.如今欧美外部需求改善空间不大,预料净出口对GDP增长的贡献依然是负面,主要靠基建投资和消费等有限回升动力驱动增长.
换届新政府上周政治局经济会议透露,明年会继续实施"积极财政、稳健货币"的政策组合,此举无疑有效刺激短期需求,却无可避免加剧政府部门对私人部门的挤压,使经济反弹的持续性受到考验.可以说,宏观政策逆周期操作过於依赖政府的投资,私人部门发展空间无法扩大,始终令经济复苏的稳定性基础显得脆弱.
目前,通胀重返上升通道,但基本受控,反而经济复苏的可持续性,换届政府能否通过有效改革,包括激活民间资金投资、削弱行业垄断、在财政领域的结构性减税、金融领域的利率自由化等,以消除持续发展的不稳定性风险.换言之,经济反弹後将无可避免面对一系列深化改革的考验.
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