中国1月通胀温和反弹 货币政策继续偏于宽松调节（更新版）

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路透北京2月18日 - 受寒潮天气推动鲜菜鲜果价格上涨以及春节因素影响，中国2016年1月CPI同比涨幅上升至五个月高点。同样的因素可能推动2月CPI继续回升，但这种短期波动对全年影响有限，预计全年CPI温和回升、但仍在可控范围内。

分析人士认为，通胀温和回升对货币政策不构成制约，经济下行压力不减意味着货币政策仍将偏于宽松调节；但有汇率的掣肘、货币传导机制仍不顺畅，表明期待货币宽松进一步加码恐怕不太现实。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，“食品价格走强，支撑CPI走高。春节因素刺激蔬菜消费需求和服务需求，寒潮雨雪天气缩减蔬菜供应，蔬菜价格上涨明显，整体符合季节性表现。”

他预计，春节消费将继续带动2月CPI，考虑到大宗价格阴跌筑底和经济下行影响，CPI短期波动对全年影响有限;维持2016年CPI和PPI涨幅分别为1.7%和-3.8%的判断，对货币政策不构成制约。

中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，创五个月新高；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。路透调查预估中值为CPI同比上涨1.9%、PPI同比下降5.4%。

统计局并公布，1月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.2%；环比来看，1月CPI环比上涨0.5%，PPI环比下降0.5%.

中国CPI、PPI和食品价格走势 tmsnrt.rs/24bcN3I

虽然国家统计局自1月开始使用2015作为新一轮的CPI对比基期，并调整各项权重，但经测算，本轮基期轮换对CPI环比数据基本无影响，对同比数据影响较小，约为0.08个百分点。

国家发改委新闻发言人赵辰昕昨日表示，蔬菜价格近期上涨应对1、2月份CPI产生重要支撑作用，但对全年CPI影响应该不大；中国经济稳定发展的基本面没有变，从目前国内经济运行的状态看，不会出现新一轮“失业潮”。

中国国内金融市场对1月通胀数据反应平淡，沪综指.SSEC最新上涨0.25%，报2,874点；人民币兑美元即期小幅升至6.5174元人民币。

**货币政策继续偏于宽松调节**

中国1月新增人民币贷款2.51万亿元，高于此前路透1.8万亿元的调查中值，并创单月纪录新高；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.0%，增速创下19个月新高。目前的货币环境毫无疑问依然宽松。

“货币政策还是维持宽松的状态，只是宽松的方式有所改变。市场原本预期通过降准和MLF等释放流动性，但这些没有动，1月新增贷款就破了2万亿，说明是隐性窗口指导在实际上放松了贷款的控制，这也传递出一个强烈信号，即央行会维持宽松的局面，但进一步加码的空间不大，”首创证券研究所所长王剑辉称。

他认为，不管从价格上或者从数量上释放流动性的空间都不是很大，起码降息空间不大，现在看降息并没有对资金成本下降带来有效的改善，主要还是传导机制不畅的问题。

中国央行日前在四季度货币政策执行报告中称，本国货币政策过于宽松容易导致本币贬值压力，而降准信号意义较强，有可能强化对政策放松的预期；货币政策应保持中性适度，既要防止结构调整过程中出现总需求的惯性下滑，同时又不能过度放水、妨碍市场的有效出清。

“CPI小幅上涨主因受1月极寒低温天气和春节因素影响，1月猪菜价大幅上涨，带动食品价格同比涨幅扩大至4.1%，而假期因素也带动非食品价格小幅上涨1.2%，”海通证券首席宏观债券分析师姜超称。

他预计，2月物价可能继续回升至2%，因为2月以来推升1月CPI的天气、季节等因素仍未褪去，猪肉和蔬菜价格仍上涨明显。

“物价暂时回暖，但经济仍在寻底，工业经济开局不佳，传统行业产能过剩仍待化解，货币高增与通缩并存，仍考验供给侧改革的决心，”姜超称，“经济依旧低迷，货币超发积累长期贬值和物价超增风险，宽松货币政策或继续延后。”（完）