（重发）中国通胀温和PPI年内有望转正 物价虽低货币政策仍将稳健

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京9月9日 - 受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下十个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。
分析人士认为，中国8月CPI可能是年内低点，四季度预计将小幅回升，而PPI也有几率转为正值；虽然通胀温和对货币政策不构成掣肘，但从人民币汇率和防范资产泡沫的角度考量，年内货币政策几无放松可能，稳增长更多还得依赖财政政策，尤其是对基建投资的支持。
海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸也指出，一方面PPI四季度有望转正，对CPI非食品价格上行形成推动；另一方面8月底以来菜价季节性回升，将推动食品价格反弹，叠加去年同期基数较低，四季度通胀有望小幅反弹。
“再考虑到控泡沫、备战联储加息等因素，货币政策短期仍难以大幅宽松。”他们在数据公布后点评道。
他们预计，9月以来菜价继续大幅回升，猪价保持稳定，考虑到去年基数回落，预计食品价格同比反弹，非食品微升，9月CPI同比或回升至1.5%；而煤价继续飙升、油价上调，加上低基数效应持续，9月PPI同比降幅有望缩窄至零，或首次结束持续五年的负增长。
中国国家统计局周五公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准，当时为1.3%。8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，为2012年4月以来最小降幅，当时为下降0.7%。
8月CPI环比上涨0.1%，PPI环比涨0.2%。8月CPI中的食品价格同比上涨1.3%，非食品价格同比上涨1.4%。
中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/2c9KmOL
国家统计局城市司高级统计师余秋梅就数据解读称，从环比看，8月份食品价格环比上涨0.4%，非食品价格环比持平。猪肉价格环比继续下降，降幅为1.2%，与鲜果、水产品三项合计影响CPI环比下降0.09个百分点。非食品中，受国内成品油调价影响，汽油、柴油价格环比分别下降3.0%和3.1%；租赁房房租价格连续第七个月上涨，环比涨幅为0.4%。
从同比看，CPI同比涨幅比上月回落0.5个百分点，主要是由于食品价格同比涨幅回落较多。本月食品价格同比涨幅仅为1.3%，比上月回落2.0个百分点，直接影响CPI同比涨幅比上月回落0.38个百分点。
“今年以来工业生产者出厂价格同比降幅逐月收窄，7、8月份受去年基数较低影响收窄幅度较大，”余秋梅称，从重要大类行业看，黑色金属冶炼和压延加工业价格同比继7月份由降转升以后，8月份涨幅明显扩大至6.5%。
**货币政策难松**
分析师多认为，随着基数效应的消退和食品价格的稳定，后面月份CPI同比涨幅将逐渐扩大，8月或为CPI年内的低点。
而8月PPI跌幅收窄幅度超预期，与黑色金属、煤炭等价格回升密切相关，分析师指出，考虑到未来几月去年基数较低，PPI有望很快结束长达五年的负增长。而PPI的明显改善，与此前公布的PMI、进口等数据一道印证内需短期内有所反弹。
中国国际经济交流中心信息部副部长王军表示，CPI低于预期主要受食品价格增长放缓影响，显示消费品角度的需求端没有太大回暖迹象；能繁母猪供应的增加带动了猪肉价格环比下降，而且8月是肉制品消费淡季。“预计8月CPI是今年低点，未来有温和回升，但总体呈现低位波动态势，不会有太大变化。”
首创证券研发部总经理王剑辉则认为，PPI回升的趋势是健康的，是需求阶段性回升造成的结果，还有就是基数较低的原因。PPI跟昨天的贸易数据中进口好转是互相印证，尽管需求回升目前还不是宏观层面的转变，更多是微观因素造成，比如企业补库存，以及对微观因素的预期好转。
他指出，单从CPI看，不能提供货币政策要继续宽松的理由。财政政策方面，G20会议达成共识，有继续宽松的空间，是值得期待的领域，宽松的方式有一定侧重，由于债务风险的意识上升，发债的选择不会太多使用，应该会有节制，但中央转移支付，税收比例的调整，税收优惠还是有空间。
“虽然CPI理论上会给货币政策带来空间，但目前货币政策受到很多约束，资产价格泡沫特别是房地产泡沫，会对货币政策构成一种制约；此外，人民币贬值的压力加上美联储加息预期的扰动，下半年货币政策预期不会再宽松。”方正证券宏观分析师卢亮亮表示。
此前为下半年政策定调的政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。
“我们认为目前中国经济并不是没有通胀压力。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，而是在产能过剩以及货币政策传导机制不畅的情况下，通胀压力没有表现为商品价格的上涨，而是通过房价的持续上涨形成了另类的演绎。
他认为监管层应该把低通胀和高房价放在一个盘子里来分析，因为根据经验，如果央行货币政策过分关注商品价格的相对稳定，而忽视资产价格的异常波动，是会给中长期经济埋下极大的隐患的。（完）
(发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫；审校 乔艳红)
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