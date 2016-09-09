（重发）中国通胀温和PPI年内有望转正 物价虽低货币政策仍将稳健

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路透北京9月9日 - 受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下十个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。

分析人士认为，中国8月CPI可能是年内低点，四季度预计将小幅回升，而PPI也有几率转为正值；虽然通胀温和对货币政策不构成掣肘，但从人民币汇率和防范资产泡沫的角度考量，年内货币政策几无放松可能，稳增长更多还得依赖财政政策，尤其是对基建投资的支持。

海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸也指出，一方面PPI四季度有望转正，对CPI非食品价格上行形成推动；另一方面8月底以来菜价季节性回升，将推动食品价格反弹，叠加去年同期基数较低，四季度通胀有望小幅反弹。

“再考虑到控泡沫、备战联储加息等因素，货币政策短期仍难以大幅宽松。”他们在数据公布后点评道。

他们预计，9月以来菜价继续大幅回升，猪价保持稳定，考虑到去年基数回落，预计食品价格同比反弹，非食品微升，9月CPI同比或回升至1.5%；而煤价继续飙升、油价上调，加上低基数效应持续，9月PPI同比降幅有望缩窄至零，或首次结束持续五年的负增长。

中国国家统计局周五公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准，当时为1.3%。8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，为2012年4月以来最小降幅，当时为下降0.7%。

8月CPI环比上涨0.1%，PPI环比涨0.2%。8月CPI中的食品价格同比上涨1.3%，非食品价格同比上涨1.4%。

中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/2c9KmOL

国家统计局城市司高级统计师余秋梅就数据解读称，从环比看，8月份食品价格环比上涨0.4%，非食品价格环比持平。猪肉价格环比继续下降，降幅为1.2%，与鲜果、水产品三项合计影响CPI环比下降0.09个百分点。非食品中，受国内成品油调价影响，汽油、柴油价格环比分别下降3.0%和3.1%；租赁房房租价格连续第七个月上涨，环比涨幅为0.4%。

从同比看，CPI同比涨幅比上月回落0.5个百分点，主要是由于食品价格同比涨幅回落较多。本月食品价格同比涨幅仅为1.3%，比上月回落2.0个百分点，直接影响CPI同比涨幅比上月回落0.38个百分点。

“今年以来工业生产者出厂价格同比降幅逐月收窄，7、8月份受去年基数较低影响收窄幅度较大，”余秋梅称，从重要大类行业看，黑色金属冶炼和压延加工业价格同比继7月份由降转升以后，8月份涨幅明显扩大至6.5%。

**货币政策难松**

分析师多认为，随着基数效应的消退和食品价格的稳定，后面月份CPI同比涨幅将逐渐扩大，8月或为CPI年内的低点。

而8月PPI跌幅收窄幅度超预期，与黑色金属、煤炭等价格回升密切相关，分析师指出，考虑到未来几月去年基数较低，PPI有望很快结束长达五年的负增长。而PPI的明显改善，与此前公布的PMI、进口等数据一道印证内需短期内有所反弹。

中国国际经济交流中心信息部副部长王军表示，CPI低于预期主要受食品价格增长放缓影响，显示消费品角度的需求端没有太大回暖迹象；能繁母猪供应的增加带动了猪肉价格环比下降，而且8月是肉制品消费淡季。“预计8月CPI是今年低点，未来有温和回升，但总体呈现低位波动态势，不会有太大变化。”

首创证券研发部总经理王剑辉则认为，PPI回升的趋势是健康的，是需求阶段性回升造成的结果，还有就是基数较低的原因。PPI跟昨天的贸易数据中进口好转是互相印证，尽管需求回升目前还不是宏观层面的转变，更多是微观因素造成，比如企业补库存，以及对微观因素的预期好转。

他指出，单从CPI看，不能提供货币政策要继续宽松的理由。财政政策方面，G20会议达成共识，有继续宽松的空间，是值得期待的领域，宽松的方式有一定侧重，由于债务风险的意识上升，发债的选择不会太多使用，应该会有节制，但中央转移支付，税收比例的调整，税收优惠还是有空间。

“虽然CPI理论上会给货币政策带来空间，但目前货币政策受到很多约束，资产价格泡沫特别是房地产泡沫，会对货币政策构成一种制约；此外，人民币贬值的压力加上美联储加息预期的扰动，下半年货币政策预期不会再宽松。”方正证券宏观分析师卢亮亮表示。

此前为下半年政策定调的政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

“我们认为目前中国经济并不是没有通胀压力。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，而是在产能过剩以及货币政策传导机制不畅的情况下，通胀压力没有表现为商品价格的上涨，而是通过房价的持续上涨形成了另类的演绎。

他认为监管层应该把低通胀和高房价放在一个盘子里来分析，因为根据经验，如果央行货币政策过分关注商品价格的相对稳定，而忽视资产价格的异常波动，是会给中长期经济埋下极大的隐患的。（完）