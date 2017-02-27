今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券

路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券(600958.SS)(3958.HK)首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。

他周日出席诺亚财富湾区论坛间隙对记者表示，随着社会补库存的继续，中国工业生产者出厂价格指数(PPI)未来两个月还会有冲高，同比涨幅破“7”应该没问题，但PPI传导至居民消费价格指数（CPI）不会那么快。

“预计今年CPI（涨幅）主要区间会在2.5-3%，因为制造业的涨价因素会慢慢传导过来，”他说，今年来工业品价格已有一定上涨，例如家电产品，但因制造业总体产能过剩，所以传导的速度不会那么快，不会那么明显。

受春节和低基数等因素影响，中国1月CPI和PPI同比涨幅2.5%和6.9%双双超预期，并分别创下逾两年半和近五年半高位。

邵宇认为，一季度社会补库存还会上升，价格上涨压力会逐步释放出来，涨价压力主要在化工品。目前化工行业许多小企业产能已被压缩掉，产能集中在一些大型企业，而这些大型企业对价格的控制能力相当强，价格弹性较大。

对于今年的CPI形势，他还指出，农业供给侧改革将是另一个重要影响因素，因为改革可能会对一些农作物的结构作一些调整，可能会带来一定的通胀预期。

他解释说，中国CPI里面最大一块是猪肉价格，目前正在关停南方一些水网密布区域的猪养殖场产能，往北方迁移，可能会带来一定的价格上升压力，不过目前趋势尚不太明显。

“没触到3%的话，央行不太会动（利率），”邵宇认为，目前中国央行主要工作还会放在抑制资产泡沫、防范监管套利及影子银行上，更愿意提升银行间资金价格，缩小杠杆交易的空间，不愿直接提高存贷款利率，因为还没看到那么强劲的经济复苏及明显的资产泡沫。

在大类资产配置建议上，他表示，今年看好权益类，包括A股及私募股权基金等风险投资；固定收益因通胀上升，今年不是一个好的投资机会。而对于保值类资产，例如黄金和美元，建议可以配置一些，因为全球黑天鹅事件今年还是比较多，做些对冲。另外，目前大宗商品价格在上升，还应关注商品期货的机会。（完）