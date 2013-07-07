中国1至5月信息消费同比增近20%--工信部

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京7月5日 - 中国工业和信息化部周五发布数据显示，今年1至5月，中国信息消费规模达1.38万亿元人民币，同比增长19.8%。电子商务累计交易额同比增长46%。家庭宽带接入、网络视频、网络购物、微媒体、手机支付、手机视频等业务已成为信息服务消费的主要增长点。
但新闻稿提到，实施“营改增”将进一步加大有关企业税负，企业反映，目前信息服务业企业利润率不足6%，实施“营改增”后，三大基础运营商利润将下降36.5%，信息服务业和软件业企业将下降20%。
此外，民生领域消费仍处于起步阶段，智慧城市建设大部分仍停留在城市交通、供水排水、电网环保等基础设施，而教育、医疗、社会保障等民生服务的数字化、网络化和信息化明显不足。
工信部数据显示，今年前五月,通信业务收入4,658.8亿元,同比增长8.7%；软件技术服务消费4,590.4亿元，同比25.9%；信息终端产品消费4,019万元,同比增长25.7%。电子商务快速发展，累计交易额40,150亿元,同比增长46%。基础设施投资进一步完善，累计完成固定投资826.5亿元。（完）
(欲参看更多细节，请点选工信部网站 here )
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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