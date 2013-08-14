中国国务院公布促进信息消费实施意见 鼓励民间资本进入

路透北京8月14日 - 信息消费被中国政府寄望培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点。中国国务院周三发布促进信息消费扩大内需的若干意见，细化支持信息消费的具体举措，包括鼓励民间资本进入、信贷支持等。

自7月12日国务院常务会议提出要大力发展信息消费，并提出“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上的目标。之后工信部表示，正在会同发改委抓紧研究促进信息消费的具体政策，仅一个月后，办法出台。

《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，到2015年中国信息消费规模超过3.2万亿元人民币，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。

该《意见》并提到，鼓励创新型、成长型互联网企业在创业板等上市，稳步扩大企业债、公司债、中期票据和中小企业私募债券发行。探索发展并购投资基金，规范发展私募股权投资基金、风险投资基金创新产品，完善信息服务业创业投资扶持政策。

“鼓励金融机构针对互联网企业特点创新金融产品和服务方式，开展知识产权质押融资。鼓励融资性担保机构帮助互联网小微企业增信融资。”《意见》称。

其并提到，鼓励民间资本参与宽带网络基础设施建设，扩大民间资本开展移动通信转售业务试点，支持民间资本在互联网领域投资，加快落实民间资本经营数据中心业务相关政策，简化数据中心牌照发放审批程序，鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。

文件并提出，根据企业申请情况和具备条件，推动于2013年内发放第四代移动通信（4G）牌照，同时扩大第三代移动通信（3G）网络覆盖。

国务院并要求，到2015年，城市家庭宽带接入能力基本达到每秒20兆比特(Mbps)，部分城市达到100Mbps，农村家庭宽带接入能力达到4Mbps，行政村通宽带比例达到95%。

《意见》还明确了促进信息消费的一系列支持政策，其中包括：清理涉及信息消费的行政审批事项，降低互联网企业设立门槛；对互联网、软件企业给予税收等方面优惠；鼓励和支持民间资本进入电信业；在有条件的地区开展信息消费试点示范市（县、区）建设。

被寄予厚望的中国信息消费上半年表现不俗。工业和信息化部副部长尚冰称，上半年信息消费规模达2.07万亿元，同比增长20.7%，电子交易总额达4.98万亿元。这一增速基本实现“年均增长20%以上的目标”。 (完)

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(发稿 丁琦；审校 张胜男/杨淑祯)

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