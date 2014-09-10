中国基建投资和私人消费成为增长新引擎 自下而上改革逐渐到来--专家

路透北京9月10日 - 中国前央行货币政策委员会委员李稻葵周三表示，中国经济目前减速是暂时性的，基础设施投资和私人消费正成为中国经济增长的新引擎；目前改革的重点是自上而下的改革，但同时自下而上的改革也正在逐渐到来。

他在2014天津夏季达沃斯论坛上讲话并称，对于政治改革而言并没有非常清晰的时间框架，由于执行改革有难度，所以必须一步一步地做、摸着石头过河。

“（中国经济）目前的减速是暂时性的，换而言之，中国经济正在经历一场U型挑战，也就是说从10%增长率降下来降到7%-7.5%之间，”李稻葵称。

他认为，中国经济增长的新引擎首先是基于消费的基础设施投资，这种基于消费的基础设施投资正在逐渐地到位；但是基建融资必须要有根本性转变，从短期的银行融资转变成为长期性的债券发行、低息债券发行。

“这场改革必须要完成，来刺激新增长的到位，”他说。李稻葵目前是清华大学教授。

第二个新引擎则是私人消费。李稻葵认为，私人消费正在逐渐复苏，在今后3-5年当中，私人消费占比可能逐渐能够上升到GDP的50%，现在只有30-35%。

第三大引擎则是中国经济的绿色化、中国产能的绿色化，包括钢铁、石化、电力、发电等，所有这些行业都需要进行巨额的投资来升级生产能力。

国务院总理李克强昨日与出席达沃斯论坛的企业家代表对话交流时表示，中国今年主要经济预期指标能够完成，目前最关注的还是就业情况，而非增长数据，下一步仍要在保持定力同时有所作为，坚持区间调控、实施定向调控，根本上要靠改革来激发市场活力。

**自下而上的改革逐渐到来**

就改革而言，李稻葵认为有两个步骤的改革，中国现在正在走第一步，就是自上而下的改革，来清理政府的行为，打击腐败，同时大幅度减少政府对于经济事务的干预，特别是这种审批制的干预，以及对于经济经营行为的直接干预。

改革的第二个步骤将会在今后几年当中出台，将会是自下而上式的改革，包括国有企业改革的尝试。“中国的改革一般是按步就班的开展，目前这一轮改变也是按步就班的，目前的重点是自上而下的改革，自下而上的改革正在逐渐到来，”他说。

据他透露，目前自上而下的改革也在关注中国的法制系统，接下来会看到一个非常重要的文件出台，会勾勒中国全国法制系统的重大的改革，将对中国经商的环境产生重大的影响。

李稻葵称，各个改革是有时间表的，比如金融改革市场有一个三年期的时间表，通过三年期会让存款的利率能够放开，现在贷款的利率已经放开了，然后在资本项放开方面也听到有一个三年期的时间框架，人民币项目基本放开。

“对于政改而言并没有了解有哪一个非常清晰的时间框架，因为执行改革是有难度的，我们必须要一步一步的做，摸着石头过河，”他说。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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