热点聚焦：中国昆明至新加坡高铁项目在东南亚屡屡受阻

路透昆明/万象6月5日 - 中国计划建设一条从昆明通向新加坡的3,000公里高铁线路，这项计划已经给昆明这座西南城市带来了福音：多条崭新的高速路、一座熠熠生辉的火车站以及房地产热：年轻的购房者挤满了房地产展厅。

这条铁路将贯穿东南亚，走出国门后的第一个国家是老挝，但在那里，相应的工作并没有开始。老挝是本地区最贫困的国家之一，所需的70亿美元建设成本可能连一部分都难以筹到，且该国也未答应中国提出的财务条件。

铁路由老挝进入泰国。但中国政府在那里的谈判情况也同样叫人失望，部分因为融资问题，这让中方愈加头疼，突显出中国在东南亚乃至整个亚洲推行“一带一路”计划可能面临的问题。

中国国家主席习近平在2013年宣布了这项雄心勃勃的计划，希望建立通向亚洲各地乃至更远地区的海上、陆地和空中路线，使未来10年的贸易额提高2.5万亿(兆)美元。随着国内经济成长放缓，中国政府正鼓励中资企业开拓新的海外市场。

但中国的雄心在东南亚各国遭遇了最为复杂，也可能最为严重的阻碍。这些邻国抗议称中国的要求过分，融资条件不利。

他们拒绝给予中国开发铁路两边土地的权利。而中方表示，从土地开发中获利，将会使项目的其他部分更具商业可行性，也让中国能够承诺加大前期投资。此外，缅甸存在环境方面的疑虑，于2014年取消了上述铁路通过该国的规划。

悉尼罗伊国际政策研究所(Lowy Institute for International Policy)的研究员蔡源(Peter Cai)表示，对于中国而言，东南亚的担忧“正成为实施‘一带一路’计划的第一个重大障碍。”

中国外交部和进出口银行并未回复置评请求。

**老挝的政治目的**

在2013年，所有的迹象都显示，老挝段会很快完工。中国和老挝领导人都同意加快建设--中国提出以贷款方式承担项目所需的大部分款项。同年11月，该高铁线路的起点站昆明站破土动工。

这座耗资21亿元人民币(3.25亿美元)的高铁车站还有几个月就可以投入使用，但万象方面却不见动静，尽管万象曾在去年12月举行了精心策划的奠基典礼。

外交人员称，没有中国的大力帮助，老挝没有资金实力来推进该铁路项目。

中国一直在与越南争夺对老挝的影响力。但中国为何不能拿出能被万象所接受的条件，这个问题的答案暂时还不清楚。

两国在该项目上的投资都有政治目的。中国的目的是增强其在东南亚的势力范围和影响力，而老挝则表示，希望将老挝这一内陆国变的四通八达。

“双方都派出了非常高级别的官员参加签字仪式，”一位西方外交官在永珍称。“大多数人预计成本将超过70亿美元，而老挝连20亿美元都很难筹到。”

外交人士表示，老挝政治局1月令人震惊地将副总理宋沙瓦·凌沙瓦(Somsavat Lengsavad)排除在最高决策机构之外，在一定程度上反映出高层担心该协议条款对中国过于有利。

一位外交人员称，随着宋沙瓦·凌沙瓦离任，“老挝政府内部一直在努力重新协商这份铁路协议的相关条款”。

**不切实际**

中国为这些项目提供了至少300亿美元贷款和信贷额度。北京交通大学教授赵坚称，中国提供的优惠贷款利率仅2-7%，因此任何国家想要争取利息更低的贷款是“不切实际的”。

但泰国汇商银行(SCB)旗下商业银行业务主管Kamalkant Agarwal指出，这样的基础设施项目需要补助。

“如果政府或圣诞老人能帮你出钱，你就能建造这些项目，”他称，“否则，盈利就是个巨大的挑战。”

由于未能弥补融资、投资和成本方面的缺口，泰国总理巴育上将3月在海南向中国国务院总理李克强表示，泰国将独自融资，暂时只会建造该项目的一部分。泰国兴建的部分远接不上老挝的边境。

“他们将不得不增加投资，因为这是一条将惠及中国的战略性路线，”泰国交通部长Arkhom Termpittayapaisith今年稍早向路透称。泰国拒绝了中国在该铁路线沿线开发土地的要求。(完)