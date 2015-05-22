焦点：中国力推基础设施建设 无奈经济不给力进展不顺

路透上海5月22日 - 在上海闵行区一处建筑工地上，可以看到多栋没有完工的混凝土楼房框架，停工的起重机静静立着，施工垃圾四处堆放，这里本来是个可容纳近4万人居住的经济适用房项目，但现在却成为中国经济正在放缓的佐证。

“这里已经停工近一年了，”一名自称住在那里看守工地的胡姓男子说。

“没钱了，他们只好停止向建筑工人发工资，”他说。

尽管中国为防止经济放缓，自去年初以来批准的基建项目价值已接近2万亿元人民币，但项目停工或推迟的现象很普遍。

随着中国今年可能创下25年来最低的经济增幅，加上融资变得更为困难，停工或推迟的项目可能会越来越多。

中国政府上周要求银行继续放贷，不要减少对在建地方政府项目，尤其是城市地铁和保障房的放贷规模。[nB9S0XI01J]

中国1-4月固定资产投资创2000年12月以来的最低增幅，与中国发改委有关联的两名经济学家去年11月发布的一份调查称，过去10年基础设施项目交付率已降至60%，1990年代最高曾达到79%。

最近几年情况变得尤其糟糕。

“我们看到很多项目被推迟，一个项目从敲定到最终获得融资需要6-12个月之久。”J Capital Research的分析师Susannah Kroeber说。“而在2009、2010和2011年基础设施建设热潮时期，项目很快就会启动。”

现在，钱需要更长的时间才能到开发商手里。汤森路透对87家中资建筑和建筑材料公司的调查中值显示，去年底业者取得客户付款的时间是177.23天，是2010年的两倍。

中国固定资产投资图表：link.reuters.com/zyt74w

**政策冲突**

项目遇到瓶颈的原因有很多，从最初设计不过关到拆迁户不同意安置费等不一而足。

据官媒11月报导，中国山西大同市原市长2013年被调走后，该市的125个建筑项目被叫停。

据地方媒体报导，闵行项目停工，因为购买这块地皮的天蔓投资公司在浙江的两笔房地产交易亏了钱。

报导还称，项目推迟后，本该在项目完工后回购的当地政府有所退缩。此项目定在去年完工。当地政府拒绝置评。

业内观察人士称，北京一方面想增加基础设施支出，另一方面又竭力让地方政府戒掉对高息表外债务的依赖，这种矛盾可能导致更多项目被推迟。过去的基建热潮是由这种已失宠的借贷提供融资的，但现在北京希望地方政府转而依赖刚刚起步的市政债券市场。

“地方基础设施项目融资从依赖地方政府融资平台(LGFV)贷款，转为依赖政府和社会资本合作(PPP)模式以及地方政府发债，这导致了很多新项目无法获得足够的融资，”瑞士信贷的分析师Vincent Chan在2月份的一份报告中称。

“旧有融资渠道已关闭，新的渠道又尚未建立，”他说。

凯投宏观的中国经济学家Julian Evans-Pritchard说，任何融资瓶颈都会破坏增长。

“地方政府融资平台曾主要用于为基础设施项目和公共工程提供融资，这会给整体经济，尤其是重工业和建设领域带来连锁反应。”(完)

(编译 白云/汪红英/许娜；审校 戴素萍/龚芳/张明钧/杜明霞)

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