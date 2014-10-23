中国加大基建投资稳增长明确 四季度经济增速料在7.4%左右--中信

路透北京10月23日 - 中国国家发改委周三批复同意建设三条铁路和五个机场，投资总额达1,500亿元人民币。国内知名券商--中信证券在点评报告中称，通过加大结构领域的基建投资稳增长的政策路径已经非常明确，项目资金可能多元化募集；四季度经济不会一路向下，预计平稳运行在7.4%左右。

“在经济数据公布后，基建项目随即大量批复，这也反映出当前政府对经济的态度。在经济低位运行的背景下，后续基建领域的项目还将陆续放出，”报告称，四季度基建投资也有望从目前21%的水平回升至25%左右，有效对冲地产投资下滑的负面影响。

中信预计，四季度投资将回升至17%左右，使得经济平稳运行在7.4%左右。

为了更好发挥投资对稳增长的关键性作用，中国国家发改委继上周四会核准三条铁路新建或扩建项目后，周三又公布了对八个建设项目的同意批复，包括三条铁路和五个机场。

“为了确保全年经济稳定运行在7.5%左右，政府在投资层面加大了支持力度，”报告称，“在短期经济承压的背景下，通过加大结构领域的基建投资稳增长的政策路径已经非常明确。”

而从基建项目的选择上看，是次批复的八个项目涉及资金达到1,500亿元，占2013年交运投资比重超过4%；如果以三年建设周期计算，考虑基建对上下游产业链的拉动，此次批复的项目可以额外拉动基建投资增速1-1.2个百分点。

不过，从目前财政收支情况看，工业和地产的低迷使得财政收入不达预期，1-9月财政盈余仅2,000多亿元，比去年同期还少4,000亿。

“即便是考虑到预算稳定调节基金的使用，四季度财政支出力度也受到一定的限制，”报告称，“因此，项目资金的来源除了财政直接投入外，可能也会通过发债，引入民资等多种渠道进行。”

中国刚刚公布的三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点，达7.3%，主因房地产市场调整带来投资增速明显下滑的拖累。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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