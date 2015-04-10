《焦点》现代化机场航班寥寥，中国基建投资浮现后遗症

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Brenda Goh

路透中国大长山岛4月10日 - 辽宁当地政府耗资600万美元在2008年完成大长山岛机场复航改造工程，在重新开放时计划2010年接待4.2万人次旅客，2015年接待7.8万人次。

但是，根据中国民用航空局的数据，这个位于中国东北海岸、人口稀少的大长山岛上的机场2013年仅接待了4,000名旅客，每天仅接待约10人次。

自去年2月开始，中国已批准了至少1.8万亿元（2,900亿美元）的基础设施新建项目投资。此时恰逢上次投资热潮中建成的未充分利用的机场、高速公路和体育场馆的全部成本开始显现。

建筑企业因此获利丰厚，但中国各省级政府却背负了3万亿美元的债务。投资最多的一些省份的经济开始衰弱，发展失衡，过分依赖建筑行业。

大长山岛位于辽宁省，该省2014年经济增速在中国各省级行政区中排在倒数行列--国内生产总值（GDP）仅增长了5.8%，远低于设定的9%的目标。

“在大的工程建设上还要进行严格的经济合理性的论证。是不是在这个方向上面，在那个线路上面还需要建设那么多的高速运输系统和包括民航机场在内？”中国科学院学者陆大道表示。一位政府官员兼经济学家去年11月估计称，自2009年起的五年里中国已在“低效率投资”上浪费了约42万亿元，且最近两年问题更加严重。

**没有航班的机场**

长海机场拥有现代化的设施，但飞往大长山岛的航班却不容易找到。大连周水子国际机场的工作人员称，过去六个月里都没有飞往大长山岛长海机场的航班。

当地媒体报导称，大连政府没有气馁，今年计划投资14.8亿元（2.389亿美元）扩建大长山岛上的这座机场，使其在2020年时具备接待25万人次的能力。大连政府期冀此举能够提振经济，将该岛打造为度假地。

大连长海县宣传部门的一位官员吴宏称，机场扩建是为了跟上大长山岛的开发步伐，并称该岛去年接待了110万人次的旅客。

“从GDP角度来看，这都不是坏事，从一个方面或另一个方面促进了经济增长，” 美奇金的分析师葛素真说道。他自从2012年开始追踪中国的基础设施建设。

“但是，这有利用价值吗？是有效利用资源的方式吗？完全不是。”

**最大、最高、最长**

中国很多地方政府都设立了公司，为大规模的基础设施和地产项目筹集贷款，绕过了禁止（政府）直接借贷的规则，也因此背负了庞大的债务。这些债务被视为经济面临的一项重大风险。

基建投资热潮催生了青岛附近的世界最长跨海大桥，以及连接青海和西藏的世界海拔最高的铁路。中国亦兴建了许多容纳数以千计人口的新兴城区，而随着地产市场下滑，其中一些城区，譬如内蒙古的鄂尔多斯，还有天津的于家堡都成了“鬼城”。

尽管有关用户数量的官方数据寥寥，中国交通部去年发布的公报显示，2013年全国收费公路整体亏损100亿美元。中国铁路总公司去年9月宣布去年上半年负债3.4万亿元。

尽管如此，外界担心很难让中国各地政府摆脱对过度开发的依赖，尤其是有迹象表明中国西部内陆地区的建筑活动正在迅速加速。中国批准建设的机场、铁路和公路项目有差不多40%都在中国西部内陆地区。

政府数据显示，贵州和云南等地的水泥产量正在以最快的速度增长。贵州和云南是中国西南最贫困的两个省份之一。

而华北地区，当地政府正在应对大举投资之后造成的钢铁和水泥行业过剩产能，“在你建造了几乎所有你可能建造的东西之后，你可以观察发生了什么，”美奇金的葛素真称。

“我们认为，这些趋势的早期发展……正开始在中国的其他地方显现。”（完）