第116届广交会闭幕 国际采购商与成交额呈“双下滑”--报载

路透北京11月5日 - 人民日报报导称，第116届广交会周二在广州琶洲国际会展中心闭幕，本届广交会的与会国际采购商与成交额呈现“双下滑”态势。

据统计，本届广交会共接待来自211个国家（地区）的采购商186,104人，比上届广交会减少1.07%；出口成交金额1,792.03亿元人民币（折合291.6亿美元），扣除汇率波动因素，实际成交金额比2014年春交会同期下降6.1%。

“本届广交会对欧盟、美国、金砖国家、中东、日本等贸易伙伴的出口成交均有所下降，下降幅度在4%至19%不等，仅对东盟、韩国和中国香港有所增长。”报导称，3个月以内的短单占47.5%，3-6个月的中单占35.6%，6个月以上的长单占16.9%。

而在采购商与会方面，与上届同期相比，欧洲采购商增长14.4%、亚洲减少1.98%、美洲减少6.42%、大洋洲减少6.66%、非洲减少13.77%。

不过，进口展成为了本届广交会亮点。本届广交会进口展区共有来自45个国家和地区的551家企业参展，组委会成功尝试了进、出口展区融合办展的新模式。参展企业普遍认为这种新模式有助于形成行业上下游、境内外联动发展的局面。

此外，本届广交会电子商务平台服务得到提升，广交会电商平台向参展企业特别推出了“预售体验会员”计划，这一举措使得供应商会员新增约4,000家。与上届相比，本届广交会电商平台采供双方对接运营效率的关键指标均有明显提高。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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