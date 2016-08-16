中国首次跻身全球25大创新经济体--研究报告

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透日内瓦8月15日 - 周一发布的一项研究报告称，中国首次跻身全球25大创新经济体，这是由于教育和研发方面的投资已转化成了新的专利许可。
世界知识产权组织(WIPO)、英士国际商学院以及康奈尔大学发布的年度报告称，世界第二大经济体--中国正在赶超老牌创新领先国，当中包括瑞士、瑞典、英国和美国，这些国家今年仍处在领先行列。
该研究报告名为“2016年全球创新指数”，根据82个创新指标对逾100个国家进行排序；报告称，在竞争激烈的全球化世界中，创新是推动成长的关键。中国去年排第29名，今年成为首次跻身前25名的中等收入国家。
“让我谈一谈进入前25名的中国，中国现在加入了通常占据全球创新指数前列的高收入国家行列，”WIPO总干事Francis Gurry在新闻发布会上说道。
“这当然与我们所见的中国近几年的所有发展一致，当中包括目前在创新上的巨大投入，这是中国经济从‘中国制造’向‘中国创造’转型的一个重要组成部分，”他说道。
Gurry称，中国的创新指数显示出“持续稳定改善”，还称“没有理由认为这种情况不会继续。”
其它新兴经济体在该榜单上的排名也在攀升，印度的排名从第81名升至第66名。(完)
(编译 王琛；审校 戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。