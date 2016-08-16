中国首次跻身全球25大创新经济体--研究报告

路透日内瓦8月15日 - 周一发布的一项研究报告称，中国首次跻身全球25大创新经济体，这是由于教育和研发方面的投资已转化成了新的专利许可。

世界知识产权组织(WIPO)、英士国际商学院以及康奈尔大学发布的年度报告称，世界第二大经济体--中国正在赶超老牌创新领先国，当中包括瑞士、瑞典、英国和美国，这些国家今年仍处在领先行列。

该研究报告名为“2016年全球创新指数”，根据82个创新指标对逾100个国家进行排序；报告称，在竞争激烈的全球化世界中，创新是推动成长的关键。中国去年排第29名，今年成为首次跻身前25名的中等收入国家。

“让我谈一谈进入前25名的中国，中国现在加入了通常占据全球创新指数前列的高收入国家行列，”WIPO总干事Francis Gurry在新闻发布会上说道。

“这当然与我们所见的中国近几年的所有发展一致，当中包括目前在创新上的巨大投入，这是中国经济从‘中国制造’向‘中国创造’转型的一个重要组成部分，”他说道。

Gurry称，中国的创新指数显示出“持续稳定改善”，还称“没有理由认为这种情况不会继续。”

其它新兴经济体在该榜单上的排名也在攀升，印度的排名从第81名升至第66名。(完)