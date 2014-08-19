专访：中国鼓励创新仅靠财政补贴难持久 需全方位政策布局

作者 沈燕

路透北京8月19日 - 中国财科所副所长刘尚希在接受路透专访时称，尽管中国数年前就确定建立创新驱动型国家，但因缺乏全方位的政策布局，政策落点往往停留在财政补贴上，很难实现真正的创新。

他指出，中国正在全面推进改革，纵观过往经验中国有必要建立政策评估机制，对已经出台的政策效果进行全面评价并不断完善，同时要加快税制改革，尤其要加快资源税改革，形成有利于鼓励创新的大环境。

”当经济下行压力加大时正是产业结构调整的时机，以往就是对该破产的企业顾虑太多，不该救的也救了，坏细胞不死，好细胞怎么可能焕发生机呢？“刘尚希称。

他指出，眼下又值中国经济压力较大时，企业，行业，区域分化都很明显，不能简单通过经济总量的概念来分析经济形势，尤其是某些行业和领域，当国企占据垄断地位时，这种判断这很容易造成误判。

”国企的考核标准就是保值增值，对创新的要求并不多，其依靠垄断地位往往成为创新的阻力，这种情况下如果该破产的企业就破产，让坏细胞死掉，更多的新细胞就会诞生出来。“他称。

此前中国公布的7月份经济数据有喜有忧，出口同比增长14.5%超预期，消费、投资均回落，7月当月社会消费品零售总额增幅由6月12.4%回落至12.2%；固定资产投资也受累于房地产下行呈回落之势。令外界对中国经济持稳的乐观预期再添变数。

**鼓励创新要有全方位布局**

尽管中国经济增速并不低，但面对资源消耗的不可持续，人力成本的上升，以及投资回报率越来越低的现状，鼓励创新已经成为一项国策。

中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组第七次会议，研究实施创新驱动发展战略。明确科技创新主攻方向和突破口，加快形成创新型人才，健全体制机制等。

”中国不创新是死路一条，创新才能赢得一线生机。“刘尚希称，但要创新更需要提供全方位的政策支持和环境。创新驱动核心是靠人，需要优质劳动力，科技人才和经营人才，这就需要户籍制度的改革，高校制度的改革，事业单位的改革，财政支持方式的改革，更需要全社会对创新有一个尊重，鼓励和容忍失败的大环境。

针对近期出台的扶持新能源汽车政策他也有提出新的看法，一个产业不能靠政策补贴来维持，政策补贴鼓励的应该是创新内容，目标要精准，并要根据反馈来调整政策，光伏产业的发展有不少教训值得吸取。新能源汽车领域应该鼓励的是如何在核心技术上有突破，而不是单纯补贴买车人和企业。

为鼓励新能源汽车发展，中国自今年9月至2017年底，免征新能源汽车车辆购置税。免征范围包括获得许可在中国境内销售（包括进口）的纯电动以及符合条件的插电式（含增程式）混合动力、燃料电池三类新能源汽车。

”如果技术上不过关，即使新能源车再省油，但要花三小时充电却只能跑100-200公里，比起那点政策优惠，购车人也未必就会选择购买新能源车。”刘尚希称，市场会做理性的选择，政策应该更多放在供给面的创新上，优质的供给可以创造需求，靠政策创造的需求是短期的，也是不可持续的。

中国类似的政策支持也包括前几年为应对金融危机，刺激消费出台的家电补贴等，最终的效果不仅没有起到鼓励企业创新的作用，反而导致很多生产企业为获取政府补贴去寻租，同时也打乱了该行业本身的发展周期。

鉴于此，他认为，中国应该对已经出台的政策，尤其是财政支持的优惠政策应进行清理评估，弄清楚是否真有效果并值得继续完善，同时从市场平等环境,社会环境，法律制度，税制等全方位落实鼓励创新的政策。

**资源税改革应提速**

要创新一个公平的市场环境需要合理税制，在中国目前税费并举，且地方政府财政压力较大，乱收费名目繁多的大背景下，刘尚希建议中国应该加快消费税和资源税改革，不仅要扩大资源税的征收范畴，而且要由从量改为从价征收，同叶提高征税标准。

他指出，中国一直在强调节能减排，但对有利于节能减排的资源税改革，环境税推出却相当迟缓。“经济下行时担心资源税推出会加重企业负担，经济好的时候又担心会刺激物价，加剧通货膨胀，如果这么联系就永远推不出来。”

他认为，无论是资源税改革还是环境税的征收，客观上都起到加税的效果，但从大的经济结构调整方向看，这些税种的改革都是正面作用大，在推进的时候更应该税费并举，一方面清理地方政府及相关部门的乱收费，另一方面正本清源，保证合理税收。

对于正在进行的营业税改增值税的结构型减税举措，刘尚希认为，要加快增值税扩围步伐，对小微企业的税负可以进一步减轻，目前增值税率档次太多，需要精简。

2012年1月1日在上海率先试行营改增试点，2012年8月1日起至年底，将交通运输业和部分现代服务业纳入营改增试点范围并扩围到十个试点城市，2013年继续扩大试点地区，2013年8月1日，交通运输业和部分现代服务业营改增试点扩大到全国。2014年1月1日，铁路运输业和邮政业纳入试点，6月1日将电信业纳入试点行业。

根据财税改革方案，下一步营改增范围将逐步扩大到生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等各个领域，“十二五”(2011-2015年)全面完成营改增改革目标，相应废止营业税制度，适时完成增值税立法。

”改革的关键是政策能落地，不能凭着老经验来出政策，要尽快形成一套完成的政策评估机制，反馈机制，包括事前，事中和事后的评估和反馈，这事关改革成败。“刘尚希称。（完）

(审校 黄凯)

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