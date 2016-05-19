中国国家创新驱动发展战略纲要发布 2050年建成科技创新强国

路透北京5月19日 - 中国国务院周四印发《国家创新驱动发展战略纲要》，设定三步走战略目标，即到2020年进入创新型国家行列，到2030年跻身创新型国家前列，到2050年将建成世界科技创新强国。

新华社报导称，中国计划到2020年，使科技进步贡献率达到60%以上，知识密集型服务业增加值占国内生产总值的20%，研究与试验发展（R&D）经费支出占国内生产总值比重达到2.5%。

到2030年跻身创新型国家前列，发展驱动力实现根本转换，经济社会发展水平和国际竞争力大幅提升，主要产业进入全球价值链中高端，总体扭转科技创新以跟踪为主的局面，研究与试验发展（R&D）经费支出占国内生产总值比重达到2.8%。

到2050年中国将建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地。

纲要还提到，实现创新驱动要构建新的发展动力系统，要实现发展方式从以规模扩张为主导的粗放式增长向以质量效益为主导的可持续发展转变；发展要素从传统要素主导发展向创新要素主导发展转变；产业分工从价值链中低端向价值链中高端转变等。

在战略任务方面，要加快工业化和信息化深度融合，把数字化、网络化、智能化、绿色化作为提升产业竞争力的技术基点，推进各领域新兴技术跨界创新。（完）