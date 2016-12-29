2015年中国创新指数上升至171.5 提高8.4%--统计局

路透北京12月29日 - 中国国家统计局周四发布，2015年中国创新指数上升至171.5，提高8.4%，增幅为十年来最高。测算结果表明，2015年中国创新环境持续优化，创新投入力度稳步加大，创新产出能力大幅提升，创新成效进一步增强。

统计局发布的新闻稿称，分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到163.7、164.3、208.3和149.5，分别比上年增长5.3%、4.2%、17.6%和4.9%。

国家统计局社科文司首席统计师邓永旭解读称，创新环境持续优化，创新扶持政策惠及更加广泛。从大中型工业企业享受研发费用加计扣除减免税政策看，2015年受惠企业为6,569家，比上年增长10.2%；所占比重达到10.3%，首次突破10%。

创新投入力度稳步加大，企业的创新主体地位稳固。2015年，中国企业R&D经费支出达到10,881.3亿元人民币，比上年增长8.2%，占全社会R&D经费的76.8%。

创新产出能力大幅提升，2015年中国国内专利申请授权数为159.7万件，比上年增长32%，其中技术含量较高的发明专利申请授权数达26.3万件，比上年大幅增长61.9%；占专利授权数的比重为16.5%，比上年提高3个百分点。

中国创新指标体系分成三个层次。第一个层次用以反映中国创新总体发展情况，通过计算创新总指数实现；第二个层次用以反映中国在创新环境、创新投入、创新产出和创新成效等四个领域的发展情况，通过计算分领域指数实现；第三个层次用以反映构成创新能力各方面的具体发展情况，通过上述4个领域所选取的21个评价指标实现。（完）