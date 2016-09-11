中国110个项目入选智能制造试点 明年进一步扩大范围--工信部长

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月9日 - 中国工信部部长苗圩周五称，工信部启动智能制造试点示范专项行动一多来，已有110个项目入选试点，2017年将进一步扩大范围；工信部在今年内还争取在增材制造、工业机器人两个领域建成1-2家国家制造业创新中心。
新华社援引他在首届制造强国建设专家论坛上讲话称，制造业是各类资源要素最集中的领域，是供给侧结构性改革的主战场。必须强化创新的引领作用，通过优化要素配置来提高供给体系的质量和效率，推动制造业迈向中高端，实现由大变强。
“着力增强制造业创新能力。重点是打造以国家制造业创新中心为核心载体的国家制造业创新体系，改变当前创新资源和创新力量分散断裂、各自为政的状况，消除从实验室产品到产业化之间所谓的‘死亡谷’，提高关键共性技术供给的有效性。”苗圩称。
他并表示，要发展个性化定制、网络化制造等新型制造模式。重点是支持企业利用互联网解决市场供需信息不对称问题，使生产系统和供应链系统、电子交易系统无缝对接，实现零库存、零浪费和精益生产和精准供给。
工信部此前发布贯彻落实国务院推进“互联网＋”指导意见的行动计划（2015－2018年），称到2018年高端智能装备国产化率将明显提升，建成一批重点行业智能工厂，培育200个智能制造试点示范项目，初步实现工业互联网在重点行业的示范应用。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。