中国110个项目入选智能制造试点 明年进一步扩大范围--工信部长

路透北京9月9日 - 中国工信部部长苗圩周五称，工信部启动智能制造试点示范专项行动一多来，已有110个项目入选试点，2017年将进一步扩大范围；工信部在今年内还争取在增材制造、工业机器人两个领域建成1-2家国家制造业创新中心。

新华社援引他在首届制造强国建设专家论坛上讲话称，制造业是各类资源要素最集中的领域，是供给侧结构性改革的主战场。必须强化创新的引领作用，通过优化要素配置来提高供给体系的质量和效率，推动制造业迈向中高端，实现由大变强。

“着力增强制造业创新能力。重点是打造以国家制造业创新中心为核心载体的国家制造业创新体系，改变当前创新资源和创新力量分散断裂、各自为政的状况，消除从实验室产品到产业化之间所谓的‘死亡谷’，提高关键共性技术供给的有效性。”苗圩称。

他并表示，要发展个性化定制、网络化制造等新型制造模式。重点是支持企业利用互联网解决市场供需信息不对称问题，使生产系统和供应链系统、电子交易系统无缝对接，实现零库存、零浪费和精益生产和精准供给。

工信部此前发布贯彻落实国务院推进“互联网＋”指导意见的行动计划（2015－2018年），称到2018年高端智能装备国产化率将明显提升，建成一批重点行业智能工厂，培育200个智能制造试点示范项目，初步实现工业互联网在重点行业的示范应用。（完）