中国“双创”应重质重创新 建议政策加大对中小企业支持--政协委员

路透北京3月7日 - 中国全国政协委员、盛大网络集团董事长兼首席执行官陈天桥周一表示，“大众创业万众创新”发展到现在，可能需要重新审视其目的，是否在稳就业促升级中发挥了积极作用。他强调，重创业更要重创新，重数量更要重质量，建议政策能略微从对非常早期的小微企业的支持转向中小型企业的支持。

他在全国两会（全国人大和政协会议）政协小组讨论会上表示，中央大力推动双创，希望成为稳就业促升级的经济增长新动能，但如果创业创新是昙花一现，对稳就业未必有利。任何双创企业要有核心竞争力，不是为了创业而创业。

陈天桥称，一些企业家向其抱怨，本来企业发展得很好，但业务骨干出去创业了。现在大家心态都很浮躁，中型企业团队员工没有以前那么踏实。

对于创业创新中多少人有独创的商业模式和技术，他认为需要反思。现在有大量的低级竞争、短视，相互挖角，不重视知识产权。

“甚至（企业）搞了一个技术，业务骨干出来重新做一模一样的，这到底是在分化技术能力，加剧恶性竞争，还是能够培养促升级的核心竞争力呢？”陈天桥质疑。

“要重创业更要重创新，重数量更要重数量。新设企业数量是否就能代表稳就业促升级的目标？不一定必然有关。”他称。

他认为，中小型企业对稳就业起到重要作用，但他们缺乏大型企业资源品牌和与政府的良好关系，而下面有一大批草根创业者来挖人竞争，处境尴尬，建议政策能略微从对非常早期的小微企业的支持转向中小型企业的支持。

中国经济正处于中高速增长的新常态，面临传统结构调整和打造新增长点的挑战。今年政府报告中提出，着力实施创新驱动发展战略，打造众创、众包、众扶、众筹平台，建设一批“双创”示范基地。加强知识产权保护和运用。

盛大网络集团创建于1999年。以50万元创业资本起步，早期从事网络游戏业务，如今发展成为一个自有资产数百亿元的大型投资控股集团。 主要聚焦于科技、互联网、传媒、出版、金融等领域。（完）