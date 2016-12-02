财政部称天津、上海等15个服贸创新区先进企业减按15%所得税率

路透北京12月2日 - 中国财政部周五称，自2016年1月1日起至2017年12月31日止，在天津、上海等15个服务贸易创新发展试点地区实行企业所得税优惠政策，符合条件的技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税。

刊登在财政部官网的通知称，符合条件的技术先进型服务企业实际发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部分准予在以后纳税年度结转扣除。

这15个试点地区还包括海南、深圳、杭州、武汉、广州、成都、苏州、威海和哈尔滨新区、江北新区、两江新区、贵安新区、西咸新区等。

技术先进型服务业务领域范围包括计算机和信息服务，研究开发和技术服务，文化技术服务和中医药医疗服务。（完）

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