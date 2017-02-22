中国保监会称将严打险资短期炒作 不容许保险被金融大鳄借道藏身（更新版）

(新增更多细节)

路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。

保监会在国新办新闻发布会上发布上并指出，2017年还要进一步规范保险产品发展，着力解决个别公司中短存续期产品和万能险产品占比过高的问题，遏制激进定价和不合理高结算利率的行为。此外不主张保险资管产品多层嵌套及杠杆率过高，统一资管业监管规则确有必要。

“对激进发展、盲目扩张以及挑战监管底线的极个别公司，重点在‘严’，保持高压态势，坚决控制其无序扩张、激进投资，消除风险隐患。”保监会主席项俊波称。

他进一步指出，今年要把防控风险放到更加重要的位置，重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。

“对个别浑水摸鱼、火中取栗且不收敛、不收手的机构，依法依规采取顶格处罚，坚决采取停止新业务、处罚高管人员直至吊销牌照等监管措施，绝不能把保险办成富豪俱乐部，更不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。”他称。

在2017年重点工作方面，保监会表示，今年还要进一步完善保险公司治理结构监管，强化关联交易监管、股权监管、股东穿透监管以及资本真实性监管等。

同时，继续深化重点领域改革，今年将支持有条件的保险机构在境外设立营业性机构及代表处，积极审慎推动保险机构“走出去”；有序推进条款费率改革，稳步推进意外险定价机制改革。

此外，要推动保险业更好服务经济社会发展，支持“三去一降一补”，扩大短期出口信用保险规模。

对于近期市场热议的央行牵头制定关于金融机构的资管业务指导意见，保监会副主席陈文辉表示，保险资管业务占比较小，保监会亦不主张多层嵌套、杠杆率过高的问题，下一步会统一规范。

“事实上由央行牵头，我们一行三会一直在紧锣密鼓地从事资管业务整体监管框架的统一设计，”他称，“统一的监管规则是非常必要。”

**保险行业风险可控**

保监会数据显示，2016年末保险公司整体偿付能力充足率达到247%，远高于100%的警戒线，保险保障基金余额达942亿元。

“从整体面上看，保险业风险总体可控，...行业没有出现大的风险事件。”保监会称。

不过，项俊波认为，保险行业仍存在一些风险，如利差损、非正常退保和满期给付、流动性等在内的行业传统风险的因素；宏观经济下行也加剧了行业的信用风险和市场风险。

同时，随着全球化、信息化和金融业综合经营发展，保险公司与银行、证券、基金等领域的交叉性有所增多，一些互联网理财和B2B平台利用保险问题征信，跨市场、跨区域、跨行业传递风险开始显现。

而对于近年来快速发展的万能险，保监会副主席黄洪指出，中国已初步建立了一套较完善、监管标准高于欧美的万能险监管制度；当前万能险业务发展平稳健康，也存在着一些问题，但风险总体可控。

“2016年，万能险业务占市场份额31.4%，与普通寿险、分红险形成了三足鼎立、均衡发展的局面，”黄洪称，“总体来看发展是健康平稳的，风险是可控的。”

保监会去年末发布通知称，人身保险公司若出现中短存续期产品季度规模保费收入占当季总保费收入的比重高于50%，以及季度原保险保费收入占当季规模保费收入比例低于30%等七种情形，一年内不予批准其新设分支机构。

**今年险资运用困难**

保监会本月发布数据显示，2016年保险行业实现投资收益7,071.13亿元人民币，投资收益率为5.66%，较上年下降近两个百分点；保险行业经营利润约2,000亿元，同比下降近三成。

“（投资收益率下降）主要是因为整个宏观经济下行，股债双跌。”陈文辉称。“今年（保险资金运用）还是非常困难。”

保监会表示，今年将稳步实施资金运用改革，引导保险资金坚持价值投资、长期投资、稳健投资原则，做友好投资人，与实体产业优势互补、和谐共赢；将引导更多保险资金投入“一带一路”等国家重大战略项目建设；并全力做好大病扶贫、产业扶贫等。

对于海外投资，陈文辉表示，中国保险机构仍处于探索阶段，“我们监管部门的态度是积极而又审慎。”

数据显示，截至2016年末，险资境外投资余额是492.1亿美元，占保险业上季度末总资产的2.33%，距离15%的监管比例仍有较大空间；投资品种方面，银行存款、债券、股票、基金等公开市场投资约占53.4%，境外的股权和不动产投资约占44.9%。

数据并显示，截至2016年末，保险资金运用余额达到13.4万亿元人民币；险资通过基础设施投资计划等产品，以及通过投资未上市股权、不动产、信托等方式直接服务实体经济和国家战略超过四万亿元。

2016年全国保费收入达到3.1万亿元，同比增长27.5%；保险业总资产达到15.1万亿元，较年初增长22%，净资产达到1.72万亿元。

中国保监会副主席陈文辉此前撰文称，首先保险应以风险保障和长期储蓄类业务为主，短期理财类业务为辅；其次，保险资金运用应以固定收益类或类固定收益类业务为主，股权、股票、基金等非固定收益业务为辅；最后，股权投资应以财务投资为主，以战略投资为辅。（完）