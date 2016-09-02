版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 2日 星期五 09:45 BJT

中国将扩大环境污染强制责任险投保范围 纳入危化品储运等--保监会

路透北京9月2日 - 中国保监会相关负责人日前表示，将继续推动环境污染责任保险发展，下一步将扩大强制保险投保范围，在涉重金属企业、石油化工行业、危险化学品储运等重点领域推行环境污染强制责任保险工作。

人民日报周五援引保监会财产保险监管部相关负责人称，在高环境风险行业启动环境污染强制责任保险试点，并鼓励各保险公司开发相关产品，引入第三方环境风险评估机构和环评技术，积极开展环境污染责任保险试点工作。

“继续鼓励和支持保险公司根据不同企业的不同环境风险特点，创新开发有针对性保险产品。”该负责人表示，将会同环保部进一步修改完善《环境污染强制责任保险制度方案》，并适时提交审议。

报导称，保监会正在推动制定化工、金属冶炼等6个行业环境污染责任保险风险评估标准，逐步健全环境污染责任保险技术规范体系；并指导行业协会推出环境污染责任保险示范条款，为企业提供全面风险保障。

该负责人称，目前环境污染责任保险试点省份扩展至30多个，试点涉及重金属、石化、电力、医药等多个领域；2015年，中国环境污染责任保险签单保费2.8亿元人民币，同比增长14.01%；提供风险保障244.21亿元，同比增长7.52％。

此前，中国央行、财政部等七部委曾印发指导意见提出，发展绿色保险和环境权益交易市场，按程序推动制订和修订环境污染强制责任保险相关法律或行政法规，支持发展各类碳金融产品，推动建立环境权益交易市场，发展各类环境权益的融资工具。（完）

(发稿 陈杨；审校 李文科/曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐