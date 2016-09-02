中国将扩大环境污染强制责任险投保范围 纳入危化品储运等--保监会

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京9月2日 - 中国保监会相关负责人日前表示，将继续推动环境污染责任保险发展，下一步将扩大强制保险投保范围，在涉重金属企业、石油化工行业、危险化学品储运等重点领域推行环境污染强制责任保险工作。
人民日报周五援引保监会财产保险监管部相关负责人称，在高环境风险行业启动环境污染强制责任保险试点，并鼓励各保险公司开发相关产品，引入第三方环境风险评估机构和环评技术，积极开展环境污染责任保险试点工作。
“继续鼓励和支持保险公司根据不同企业的不同环境风险特点，创新开发有针对性保险产品。”该负责人表示，将会同环保部进一步修改完善《环境污染强制责任保险制度方案》，并适时提交审议。
报导称，保监会正在推动制定化工、金属冶炼等6个行业环境污染责任保险风险评估标准，逐步健全环境污染责任保险技术规范体系；并指导行业协会推出环境污染责任保险示范条款，为企业提供全面风险保障。
该负责人称，目前环境污染责任保险试点省份扩展至30多个，试点涉及重金属、石化、电力、医药等多个领域；2015年，中国环境污染责任保险签单保费2.8亿元人民币，同比增长14.01%；提供风险保障244.21亿元，同比增长7.52％。
此前，中国央行、财政部等七部委曾印发指导意见提出，发展绿色保险和环境权益交易市场，按程序推动制订和修订环境污染强制责任保险相关法律或行政法规，支持发展各类碳金融产品，推动建立环境权益交易市场，发展各类环境权益的融资工具。（完）
(发稿 陈杨；审校 李文科/曾祥进)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。