中国保监会：1-2月原保费收入9,067亿元 同比增51.51%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月25日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1-2月，保险业实现原保费收入9,067.48亿元人民币，同比增长51.51%。
保监会网站发布的报告显示，其中，产险业务原保险保费收入1,499.23亿元，同比增长9.91%；寿险业务原保险保费收入7,568.23亿元，同比增63.79%。
资金运用上，2月末资金运用余额115,438.91亿元，较年初增长3.26%。1-2月保险资金投资于债券占比34.36%；投资于股票和证券投资基金占比13.79%；其他投资占比30.43%。
此外，2月末，保险业总资产129,262.08亿元，较年初增长4.58%%。其中，产险公司总资产19,622.92亿元，较年初增长6.18%；寿险公司总资产103,850.32亿元，较年初增4.56%。（完）
参看详情，请点选保监会网站：here
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)