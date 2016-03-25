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中国财经 | 2016年 3月 25日 星期五 09:31 BJT

中国保监会：1-2月原保费收入9,067亿元 同比增51.51%

路透北京3月25日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1-2月，保险业实现原保费收入9,067.48亿元人民币，同比增长51.51%。

保监会网站发布的报告显示，其中，产险业务原保险保费收入1,499.23亿元，同比增长9.91%；寿险业务原保险保费收入7,568.23亿元，同比增63.79%。

资金运用上，2月末资金运用余额115,438.91亿元，较年初增长3.26%。1-2月保险资金投资于债券占比34.36%；投资于股票和证券投资基金占比13.79%；其他投资占比30.43%。

此外，2月末，保险业总资产129,262.08亿元，较年初增长4.58%%。其中，产险公司总资产19,622.92亿元，较年初增长6.18%；寿险公司总资产103,850.32亿元，较年初增4.56%。（完）

参看详情，请点选保监会网站：here

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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