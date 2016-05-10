中国险资将扩大全球配置 聚焦一线城市--第一太平戴维斯

路透上海5月10日 - 全球物业投资顾问第一太平戴维斯伦敦跨境投资部助理董事赵翔周二表示，基于当前国内经济形势及海外资产配置需求，预计中国保险公司将继续在全球扩大房地产配置，英国伦敦、美国纽约等国际一线城市成为其重点关注地区。

他在接受路透电话采访时指出，从保险资产负债相匹配角度而言，保险资产的投资倾向于获得长期稳定收益。地产是险资投资的一个重要品种，而伦敦等海外一线城市的办公楼等物业，租约较长，风险较为可控，正好适合中国险资的海外投资。

他认为，办公楼还是险资出海的首选，因为办公楼市场规模庞大，占全球商业物业的半壁江山；而且海外办公楼租期较中国的长，只要租户实力雄厚，其回报相对较为稳定。

据第一太平戴维斯的资料，伦敦写字楼租约大多长达10-15年，市场平均租约年限为6.8年，且租赁成交活跃，伦敦写字楼市场空置率不足5%。2014年和2015年伦敦写字楼市场成交分别为205亿英镑和188亿英镑，其中2014年创下历史纪录。

中国人寿保险集团近日刚联合加拿大资产管理公司Brookfield，以3.46亿英镑收购伦敦金融区域的办公大楼--ALDGATE Tower, 初始回报收益率达到4.9%。第一太平戴维斯为该项交易提供服务。目前该大厦出租率为94%，入驻的企业包括Uber等诸多明星公司。

这已是中国人寿在伦敦地产投资的第三单，此前两单交易都是办公楼宇。而中国险资海外地产投资第一单，中国平安(601318.SS)2013年收购的英国劳合社大楼，亦是办公楼物业。

赵翔还预计，未来中国保险资金的地产投资方向，还将包括回报略高一些的物流地产以及酒店资产、养老地产等。

中国险资近两年在全球酒店地产投资较为亮眼，除安邦保险去年以19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店，阳光保险接连收购澳大利亚和曼哈顿的酒店物业。安邦牵头的财团今年初还参与全球酒店业巨头喜达屋HOT.N的竞购，出价高至140亿美元，不过其最终退出了竞购。（完）