众安保险首推高温险 国内30个城市高温天超多可获赔

路透上海5月22日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险公司周四起推出国内首个高温险，在国内30个大中城市的投保人，若今年夏季当地超过37摄氏度的高温天超过预设的免赔天数，投保人可获得每份保险最高100元人民币的赔偿。

众安保险在天猫商城众安保险旗舰店以及众安微信公众号销售该则保险，每份保险10元，保险期限为今年6月21日至8月23日，销售截止日为6月6日。当投保人所处城市这段时间高温天超过免赔天数后，超出一天投保人可享受5元/天的赔付。

这些城市的免赔天数并不相同，例如四大火炉城市之一的重庆免赔天数为28天，杭州为25天，福州为23天；而北京和上海分别为6天和11天。

天猫商城上刊登的保单保障范围写明：因被保险人所处城市高温日天数超过免赔天数，导致被保人需额外支出生活成本的，保险人在约定保险金额内给付保险金。

截止本地时间下午2:35，众安保险天猫旗舰店已有132人次购买，绝大多数是尝鲜者，每一单仅购买一份保单，但亦有一次出手购买50份的消费者。

自去年起，国内的互联网保险开始逐步升温，除在网上销售传统意外险和产险产品外，一些保险公司亦跟据网络销售成本低等特征设计一些短期的特别保险产品，例如之前安联财险推出中秋赏月险。不过，中国平安(601318.SS)(2318.HK)和人保财险在3月各自推出他们创新产品“雾霾险”后被保监会叫停，保监会未解释叫停的理由。

由阿里巴巴集团、腾讯(0700.HK)和中国平安保险等多家企业联合组建的众安保险，去年11月开业，已陆续推出以众乐宝、参聚险等为代表的网络卖家保证金系列创新产品。截止4月底，开业不足半年的众安保险服务客户数量已超过6,000万，投保件数突破1亿件。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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