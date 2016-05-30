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国际财经 | 2016年 5月 30日 星期一 17:55 BJT

中国人寿及中国太平皆有意竞购韩国ING人寿--消息

路透香港/首尔5月30日 - 两位直接知情消息人士表示，中国人寿(601628.SS)及中国太平(0966.HK)等企业，都已初步表达有意收购韩国ING人寿(ING Life Insurance Korea)。

韩国ING人寿为韩国第五大寿险公司，两名消息人士皆表示，这笔出售案预料可卖得约30亿美元。由于出售进展属机密性质，消息人士拒绝具名。

其中一名消息人士称，教保生命保险已遭到卖方安博凯淘汰出局。

私募股权公司安博凯在2013年以1.8万亿韩元(15.3亿美元)自荷兰ING Groep购入这家寿险公司，同时，安博凯同意在五年内继续使用ING品牌。

韩国媒体Market Insight周一援引未具名的投行消息人士称，教保生命保险退出，目前有意参与竞标的包括：五家中国买家，一家韩国以及一欧洲买家。

安博凯、卖家咨询顾问摩根士丹利以及中国太平均未置评。教保生命保险发言人亦未能立即回复。中国人寿方面称，他们并不知道此次竞标。(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/张荻)

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