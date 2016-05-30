中国人寿及中国太平皆有意竞购韩国ING人寿--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透香港/首尔5月30日 - 两位直接知情消息人士表示，中国人寿(601628.SS)及中国太平(0966.HK)等企业，都已初步表达有意收购韩国ING人寿(ING Life Insurance Korea)。
韩国ING人寿为韩国第五大寿险公司，两名消息人士皆表示，这笔出售案预料可卖得约30亿美元。由于出售进展属机密性质，消息人士拒绝具名。
其中一名消息人士称，教保生命保险已遭到卖方安博凯淘汰出局。
私募股权公司安博凯在2013年以1.8万亿韩元(15.3亿美元)自荷兰ING Groep购入这家寿险公司，同时，安博凯同意在五年内继续使用ING品牌。
韩国媒体Market Insight周一援引未具名的投行消息人士称，教保生命保险退出，目前有意参与竞标的包括：五家中国买家，一家韩国以及一欧洲买家。
安博凯、卖家咨询顾问摩根士丹利以及中国太平均未置评。教保生命保险发言人亦未能立即回复。中国人寿方面称，他们并不知道此次竞标。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/张荻)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。